Загроза ракетних обстрілів з Чорного моря — яка кількість ворожих ракетоносіїв
Станом на сьогодні, 29 березня, ворог залишається присутнім в акваторії Чорного моря. На бойовий рейд вийшла субмарина, яка створює загрозу обстрілів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — 1 ракетоносій з 4 ракетами "Калібр".
- в Азовскому морях відсутні ворожі кораблі;
- у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:
- до Азовського моря — 19 судена, з них 2 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 19 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".
Ми раніше повідомляли, що українські бійці пошкодили важливий стратегічні об'єкти армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ та будівлю військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.
Додамо, що РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.
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