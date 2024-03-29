Загроза ракетних обстрілів з Чорного моря — яка кількість ворожих ракетоносіїв

Субмарина у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 29 березня, ворог залишається присутнім в акваторії Чорного моря. На бойовий рейд вийшла субмарина, яка створює загрозу обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі — 1 ракетоносій з 4 ракетами "Калібр".

в Азовскому морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/5757

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

до Азовського моря — 19 судена, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про російський флот

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Ми раніше повідомляли, що українські бійці пошкодили важливий стратегічні об'єкти армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ та будівлю військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.



Додамо, що РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.