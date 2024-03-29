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Угроза ракетных обстрелов с Черного моря – какое количество вражеских ракетоносителей

29 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза ракетных обстрелов с Черного моря – какое количество вражеских ракетоносителей
Субмарина в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 29 марта, враг остается присутствующим в акватории Черного моря. На боевой рейд вышла субмарина, создающая угрозу обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море — 1 ракетоноситель с 4 ракетами "Калибр".
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

  • к Азовского моря — 19 суден, из них 2 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 19 судов, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что в последнее время Силы обороны имеют значительные успехи в Черном море, в частности, речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Иван Хурс".

Мы ранее сообщали, что украинские бойцы повредили важные стратегические объекты армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ и здании военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Добавим, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезных успехов на воде у них нет.

 

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