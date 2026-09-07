Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Раскопки на Приморском бульваре: неизвестные страницы истории Одессы

Раскопки на Приморском бульваре: неизвестные страницы истории Одессы

Ua ru
7 сентября 2026 18:47
Раскопки в Одессе: археологи обнаружили керамику XIV века
Раскопки в Одессе. Фото: Одесский городской совет

На Приморском бульваре завершился полевой этап четвёртого сезона археологических раскопок. Специалисты исследовали античное поселение и средневековую крепость Хаджибей. Среди найденных материалов есть керамика, которая может свидетельствовать о событиях XIV века. Окончательные выводы археологи сделают после зимней камеральной обработки.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал соруководитель археологической экспедиции Андрей Красножон.

Реклама

Исследование памятников

24 июня на Приморском бульваре стартовал четвертый сезон археологических раскопок. Почти полтора месяца специалисты Университета Ушинского и Института археологии НАН Украины работали сразу на двух исторических памятниках. Речь идет об античном поселении V–III веков до нашей эры и средневековой крепости Хаджибей. Полевой этап работ завершили в августе, но основные выводы археологи сделают после камеральной обработки материалов. Именно она уже помогла выявить важные данные о XIV веке и фактории Джанестра.

Раскопки на Приморском бульваре имеют значение не только для науки. Найденные материалы могут стать частью будущей экспозиции под открытым небом и помочь сделать исторические маршруты Одессы более интересными для туристов.

"Раскопки на Приморском бульваре всегда важны для Одессы, не только сегодня. Важность этих находок в том, что они раскрывают страницы той местности, на которой расположена современная Одесса", — рассказал Андрей Красножон.

Читайте также:

По его словам, возможности экспедиции каждый год зависят от нескольких факторов. Среди них — финансирование, количество сотрудников и студентов, а также погода и продолжительность археологического сезона.

Работа продолжается

Завершение полевых работ не означает, что исследование памятников закончилось. Теперь археологам предстоит обработать материалы в лабораторных и кабинетных условиях, датировать артефакты, систематизировать находки и подготовить научный отчет.

"Полевые работы — это лишь первый этап, а камеральная обработка материала — второй. То, что ты не успел осознать или заметить во время полевых работ, часто можно понять уже в спокойной кабинетной обстановке", — пояснил археолог.

Все материалы необходимо зафиксировать и соотнести с конкретными археологическими слоями. Это особенно важно, поскольку во время раскопок памятник фактически теряет часть своих слоев, а восстановить их уже невозможно.

После обработки артефакты передают на хранение в Одесский археологический музей. Результаты исследований также используют для научных публикаций, монографий и дальнейшего изучения памятника.

Следы XIV века

Именно во время камеральной работы археологи могут прийти к неожиданным выводам. Такой опыт у экспедиции уже был в прошлом году, когда более детальное исследование керамики изменило представление о части находок.

"Камеральная обработка показала, что около 60% датированной керамики средневекового и раннемодерного периода относится к XIV веку. Это очень важно, потому что у нас есть артефакты, которые открывают страницу, о которой раньше здесь, на территории Одессы, фактически не знали", — отметил Красножон.

Речь идет об истории фактории Джанестра, которой, по словам археолога, около 700 лет. Именно дальнейшая обработка материалов помогла связать найденную керамику с этим периодом. Поэтому окончательные результаты раскопок этого года станут известны после завершения камеральной работы и подготовки научного отчета.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предлагают пересмотреть официальную дату основания города. В настоящее время ею считается 2 сентября 1794 года, однако военные считают такой отсчет связанным с российской имперской историей. Они напомнили о более древних упоминаниях о поселениях на территории современной Одессы и призвали провести экспертное обсуждение.

Также Новини.LIVE писали, что ранее на Приморском бульваре ученые извлекли более тысячи артефактов в хронологическом диапазоне от античности до периода оккупации Одессы. За 2,5 месяца работ на аллеях и площади возле Дюка было заложено около 10 шурфов (вертикальные горные выработки) и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных слоев составляет около 3 м. Общая площадь исследованных участков — около 120 кв. м.

Одесса археология раскопки Новости Одессы археологи
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации