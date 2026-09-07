Раскопки в Одессе: археологи обнаружили керамику XIV века

Раскопки в Одессе. Фото: Одесский городской совет

На Приморском бульваре завершился полевой этап четвёртого сезона археологических раскопок. Специалисты исследовали античное поселение и средневековую крепость Хаджибей. Среди найденных материалов есть керамика, которая может свидетельствовать о событиях XIV века. Окончательные выводы археологи сделают после зимней камеральной обработки.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал соруководитель археологической экспедиции Андрей Красножон.

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Исследование памятников

24 июня на Приморском бульваре стартовал четвертый сезон археологических раскопок. Почти полтора месяца специалисты Университета Ушинского и Института археологии НАН Украины работали сразу на двух исторических памятниках. Речь идет об античном поселении V–III веков до нашей эры и средневековой крепости Хаджибей. Полевой этап работ завершили в августе, но основные выводы археологи сделают после камеральной обработки материалов. Именно она уже помогла выявить важные данные о XIV веке и фактории Джанестра.

Раскопки на Приморском бульваре имеют значение не только для науки. Найденные материалы могут стать частью будущей экспозиции под открытым небом и помочь сделать исторические маршруты Одессы более интересными для туристов.

"Раскопки на Приморском бульваре всегда важны для Одессы, не только сегодня. Важность этих находок в том, что они раскрывают страницы той местности, на которой расположена современная Одесса", — рассказал Андрей Красножон.

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По его словам, возможности экспедиции каждый год зависят от нескольких факторов. Среди них — финансирование, количество сотрудников и студентов, а также погода и продолжительность археологического сезона.

Работа продолжается

Завершение полевых работ не означает, что исследование памятников закончилось. Теперь археологам предстоит обработать материалы в лабораторных и кабинетных условиях, датировать артефакты, систематизировать находки и подготовить научный отчет.

"Полевые работы — это лишь первый этап, а камеральная обработка материала — второй. То, что ты не успел осознать или заметить во время полевых работ, часто можно понять уже в спокойной кабинетной обстановке", — пояснил археолог.

Все материалы необходимо зафиксировать и соотнести с конкретными археологическими слоями. Это особенно важно, поскольку во время раскопок памятник фактически теряет часть своих слоев, а восстановить их уже невозможно.

После обработки артефакты передают на хранение в Одесский археологический музей. Результаты исследований также используют для научных публикаций, монографий и дальнейшего изучения памятника.

Следы XIV века

Именно во время камеральной работы археологи могут прийти к неожиданным выводам. Такой опыт у экспедиции уже был в прошлом году, когда более детальное исследование керамики изменило представление о части находок.

"Камеральная обработка показала, что около 60% датированной керамики средневекового и раннемодерного периода относится к XIV веку. Это очень важно, потому что у нас есть артефакты, которые открывают страницу, о которой раньше здесь, на территории Одессы, фактически не знали", — отметил Красножон.

Речь идет об истории фактории Джанестра, которой, по словам археолога, около 700 лет. Именно дальнейшая обработка материалов помогла связать найденную керамику с этим периодом. Поэтому окончательные результаты раскопок этого года станут известны после завершения камеральной работы и подготовки научного отчета.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предлагают пересмотреть официальную дату основания города. В настоящее время ею считается 2 сентября 1794 года, однако военные считают такой отсчет связанным с российской имперской историей. Они напомнили о более древних упоминаниях о поселениях на территории современной Одессы и призвали провести экспертное обсуждение.

Также Новини.LIVE писали, что ранее на Приморском бульваре ученые извлекли более тысячи артефактов в хронологическом диапазоне от античности до периода оккупации Одессы. За 2,5 месяца работ на аллеях и площади возле Дюка было заложено около 10 шурфов (вертикальные горные выработки) и 3 раскопа. Максимальная глубина в одном из них превысила 5 м. Средняя мощность культурных слоев составляет около 3 м. Общая площадь исследованных участков — около 120 кв. м.