Розкопки в Одесі: археологи знайшли кераміку XIV століття

Розкопки в Одесі. Фото: Одеська міська рада

На Приморському бульварі завершився польовий етап четвертого сезону археологічних розкопок. Фахівці досліджували античне поселення та середньовічну фортецю Хаджибей. Серед матеріалів є кераміка, яка може свідчити про події XIV століття. Остаточні висновки археологи зроблять після зимової камеральної обробки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів співкерівник археологічної експедиції Андрій Красножон.

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Дослідження пам’яток

24 червня на Приморському бульварі стартував четвертий сезон археологічних розкопок. Майже півтора місяця фахівці Університету Ушинського та Інституту археології НАН України працювали одразу на двох історичних пам’ятках. Йдеться про античне поселення V–III століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Польовий етап робіт завершили у серпні, але головні висновки археологи робитимуть після камеральної обробки матеріалів. Саме вона вже допомогла виявити важливі дані про XIV століття та факторію Джанєстра.

Розкопки на Приморському бульварі мають значення не лише для науки. Знайдені матеріали можуть стати частиною майбутньої експозиції просто неба та допомогти зробити історичні маршрути Одеси цікавішими для туристів.

"Розкопки на Приморському бульварі завжди важливі для Одеси, не лише сьогодні. Важливість цих знахідок у тому, що вони відкривають сторінки тієї місцевості, на якій розташована сучасна Одеса", — розповів Андрій Красножон.

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За його словами, можливості експедиції щороку залежать від кількох чинників. Серед них — фінансування, кількість працівників і студентів, а також погода та тривалість археологічного сезону.

Робота триває

Завершення польових робіт не означає, що дослідження пам’яток закінчилося. Тепер археологи мають опрацювати матеріали в лабораторних і кабінетних умовах, датувати артефакти, систематизувати знахідки та підготувати науковий звіт.

"Частина польової роботи — це лише перший етап, а камеральна обробка матеріалу — другий. Те, що ти не встиг усвідомити чи помітити під час польових робіт, часто можна зрозуміти вже у спокійній кабінетній обстановці", — пояснив археолог.

Усі матеріали потрібно зафіксувати та пов’язати з конкретними археологічними шарами. Це особливо важливо тому, що під час розкопок пам’ятка фактично втрачає частину своїх шарів, а відновити їх уже неможливо.

Після опрацювання артефакти передають на зберігання до Одеського археологічного музею. Результати досліджень також використовують для наукових публікацій, монографій та подальшого вивчення пам’ятки.

Сліди XIV століття

Саме під час камеральної роботи археологи можуть отримати несподівані висновки. Такий досвід у експедиції вже був торік, коли детальніше дослідження кераміки змінило уявлення про частину знахідок.

"Камеральна обробка показала, що близько 60% датованої кераміки середньовічного та ранньомодерного часу припадає на XIV століття. Це дуже важливо, бо ми маємо артефакти, які відкривають сторінку, про яку раніше тут, на теренах Одеси, фактично не знали", — зазначив Красножон.

Йдеться про історію факторії Джанєстра, якій, за словами археолога, близько 700 років. Саме подальше опрацювання матеріалів допомогло пов’язати знайдену кераміку з цим періодом. Тож остаточні результати цьогорічних розкопок стануть відомі після завершення камеральної роботи та підготовки наукового звіту.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі пропонують переглянути офіційну дату заснування міста. Наразі нею вважається 2 вересня 1794 року, однак військові вважають такий відлік пов’язаним із російською імперською історією. Вони нагадали про давніші згадки про поселення на території сучасної Одеси та закликали провести фахове обговорення.

Також Новини.LIVE писали, що раніше на Приморському бульварі науковці вилучили понад тисячу артефактів в хронологічному діапазоні від античності до періоду окупації Одеси. За 2.5 місяці робіт на алеях і площі біля Дюка закладено близько 10 шурфів (вертикальна гірнича виробка) і 3 розкопу. Максимальна глибина в одному з них перевищила 5 м. Середня потужність культурних нашарувань в межах 3 м. Загальна площа досліджених ділянок – близько 120 кв. м.