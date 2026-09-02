Дату заснування Одеси пропонують змінити: що відомо

Оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі пропонують переглянути офіційну дату заснування міста. Наразі нею вважається 2 вересня 1794 року, однак військові вважають такий відлік пов’язаним із російською імперською історією. Вони нагадали про давніші згадки про поселення на території сучасної Одеси та закликали провести фахове обговорення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Інтент".

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Дата 1794 року

Командування оперативно-тактичного угруповання "Одеса" запропонувало переглянути дату заснування міста — 2 вересня 1794 року. Відповідний лист командир ОТУ "Одеса" полковник Денис Носіков направив начальнику Одеської міської військової адміністрації Сергію Лисаку.

Копії звернення також отримали очільник Одеської ОВА Олег Кіпер і тимчасовий виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль. Військові вважають, що під час повномасштабної війни важливо не лише захищати територію, а й переосмислювати історичну пам’ять.

"Відповідно, офіційно закріплена дата — 2 вересня 1794 року — є частиною російсько-імперського міфу", — йдеться у листі.

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Військові звернули увагу і на те, що в Статуті Одеси вже є згадка про місто-порт під історичними назвами Кочибіїв, Качибей та Хаджибей. Вона датована 19 травня 1415 року. На думку командування, одночасне використання в документі дати 1415 року та 1794 року створює суперечність.

Історія Коцюбіїва

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України також висловилося щодо дати заснування Одеси.

"Наша прекрасна Одеса безумовно заслуговує на свято, привітання і вдячність!" — наголосили військові.

Водночас у теробороні закликали не пов’язувати початок історії міста лише з 1794 роком.

"Але кожен має розуміти: вітаючи сьогодні Одесу з Днем створення 1794 року, ми фактично вітаємо її з початком російської окупації в кінці 18 століття та крадемо у міста майже 400 років справжньої історії", — йдеться у повідомленні.

У Силах тероборони нагадали, що історія Одеси почалася задовго до приходу Російської імперії. Перші письмові згадки про Коцюбіїв на території сучасного міста датують 1415 роком.

"Тому зараз ми мали б святкувати вже 611 років поселенню, яке за багато століть трансформувалось з порту та фортеці у велике місто завдяки тісним культурним та економічним зв'язкам з центральною Україною", — зазначили військові.

Що пропонують

ОТУ "Одеса" пропонує провести фахове обговорення за участю українських істориків. Після цього військові хочуть ухвалити спільне рішення щодо історичної дати заснування Одеси.

Також командування пропонує внести зміни до Статуту міста, щоб усунути суперечність між згадкою про Кочибіїв, Качибей і Хаджибей та датою 1794 року. Там наголошують, що Росія використовує історичні міфи та концепцію "спільної історії" як інструмент війни проти України. Саме тому, на думку військових, історію Одеси варто переосмислювати з урахуванням українського контексту.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі співкерівником археологічної експедиції на Приморському бульварі Андрієм Красножоном про результати цьогорічних розкопок, минуле Хаджибея та те, як археологічні знахідки змінюють уявлення про історію Одеси.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса 2 вересня відзначає 232-й День міста. Зранку на Біржовій площі урочисто підняли прапор міста, а на церемонії зібралися містяни, військові та представники влади. Також нагородили людей за внесок у захист і розвиток Одеси. Крім того, на вулиці Ланжеронівській відкрили нові імена на Алеї зірок. Попри нічні атаки, святкові заходи продовжилися.