Предлагают изменить дату основания Одессы: что известно

Оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе предлагают пересмотреть официальную дату основания города. В настоящее время ею считается 2 сентября 1794 года, однако военные считают такой отсчет связанным с историей Российской империи. Они напомнили о более древних упоминаниях о поселениях на территории современной Одессы и призвали провести экспертное обсуждение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Интент».

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Дата 1794 года

Командование оперативно-тактической группировки "Одесса" предложило пересмотреть дату основания города — 2 сентября 1794 года. Соответствующее письмо командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков направил начальнику Одесской городской военной администрации Сергею Лысаку.

Копии обращения также получили глава Одесской ОВА Олег Кипер и временно исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль. Военные считают, что во время полномасштабной войны важно не только защищать территорию, но и переосмысливать историческую память.

"Соответственно, официально закрепленная дата — 2 сентября 1794 года — является частью российско-имперского мифа", — говорится в письме.

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Военные обратили внимание и на то, что в Уставе Одессы уже есть упоминание о городе-порту под историческими названиями Кочибиев, Качибей и Хаджибей. Оно датировано 19 мая 1415 года. По мнению командования, одновременное использование в документе дат 1415 и 1794 годов создает противоречие.

История Коцюбиева

Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины также высказалось по поводу даты основания Одессы.

"Наша прекрасная Одесса, безусловно, заслуживает праздника, поздравлений и благодарности!" — подчеркнули военные.

В то же время в территориальной обороне призвали не связывать начало истории города исключительно с 1794 годом.

"Но каждый должен понимать: поздравляя сегодня Одессу с Днём основания 1794 года, мы фактически поздравляем её с началом российской оккупации в конце XVIII века и лишаем город почти 400 лет подлинной истории", — говорится в сообщении.

В Силах территориальной обороны напомнили, что история Одессы началась задолго до прихода Российской империи. Первые письменные упоминания о Коцюбиях на территории современного города датируются 1415 годом.

"Поэтому сейчас мы должны были бы отмечать уже 611-летие поселения, которое за многие века превратилось из порта и крепости в большой город благодаря тесным культурным и экономическим связям с центральной Украиной", — отметили военные.

Что предлагают

ОТУ "Одесса" предлагает провести экспертное обсуждение с участием украинских историков. После этого военные хотят принять совместное решение относительно исторической даты основания Одессы.

Также командование предлагает внести изменения в Устав города, чтобы устранить противоречие между упоминанием о Кочибиях, Качибее и Хаджибее и датой 1794 года. Там подчеркивают, что Россия использует исторические мифы и концепцию "общей истории" как инструмент войны против Украины. Именно поэтому, по мнению военных, историю Одессы следует переосмысливать с учётом украинского контекста.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с соруководителем археологической экспедиции на Приморском бульваре Андреем Красножоном о результатах раскопок этого года, прошлом Хаджибея и о том, как археологические находки меняют представление об истории Одессы.

Также Новини.LIVE писали, что 2 сентября Одесса отмечает 232-й День города. Утром на Биржевой площади торжественно подняли флаг города, а на церемонии собрались горожане, военные и представители власти. Также были награждены люди за вклад в защиту и развитие Одессы. Кроме того, на улице Ланжероновской открыли новые имена на Аллее звёзд. Несмотря на ночные атаки, праздничные мероприятия продолжились.