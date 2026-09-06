Компенсации за разрушенные квартиры в исторических памятниках Одессы

Разрушенный дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе жители архитектурных памятников, поврежденных в результате российских ударов, столкнулись с проблемой при оформлении компенсаций. Само здание должны сохранить и восстановить, но отдельные квартиры внутри него могут быть полностью разрушены. Из-за этого владельцы такого жилья не могли получить жилищные сертификаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Почему люди не могли получить компенсацию

По словам первого заместителя мэра Одессы Александра Филатова, проблема касается более двух десятков жителей городских памятников архитектуры. Причина в противоречивых требованиях законодательства. Если историческое здание частично сохранилось, его нельзя просто признать разрушенным — памятник необходимо отреставрировать. Но внутри такого здания может находиться квартира, от которой после российского удара фактически ничего не осталось.

Именно такая ситуация сложилась на Приморской, 4. В доме 20 квартир, две из них полностью разрушены. В то же время само здание остается памятником архитектуры и должно быть восстановлено.

Для получения жилищного сертификата владелец должен прекратить право собственности на уничтоженную квартиру. Раньше именно на этом этапе и возникала проблема: квартира уничтожена, а дом юридически продолжает существовать.

Читайте также:

Как теперь будут оформлять компенсацию

В городе разработали механизм, который должен решить эту проблему. Сначала квартиру будут осматривать технические эксперты. Если несущие конструкции разрушены, а отремонтировать жилье невозможно или нецелесообразно, в отчете квартиру смогут определить как уничтоженную.

Далее документы будут рассматривать специалисты по охране культурного наследия. После соответствующего заключения городская комиссия сможет принять решение о предоставлении владельцу жилищного сертификата.

Сам исторический дом при этом не будут списывать и не будут исключать из перечня памятников. Его в дальнейшем смогут комплексно отреставрировать.

Одесса под ударами РФ

Россия атакует Одессу почти ежедневно с начала сентября. Как сообщали Новини.LIVE, 1 сентября россияне обстреляли Одесскую ТЭЦ. Кроме того, в ночь на 2 сентября российские оккупанты применили БПЛА, ракеты и КАБы: пострадали восемь человек, среди них — ребенок. В Одессе повреждены 24-этажное здание, два лицея и другие здания. Удар по энергетике оставил без электроэнергии более 350 тысяч семей Одесского района и вызвал проблемы с электротранспортом.

Также Новини.LIVE сообщали, что 3 сентября был атакован 21-этажный жилой дом в Одессе. В результате обстрела повреждены 20 квартир с 10-го по 17-й этаж, пострадали 17 человек, в том числе трое детей.

Позже, 4 сентября, в Одессе и Одесском районе россияне с помощью дронов и ракет повредили многоэтажные дома, частные дома, автомобили и другую гражданскую инфраструктуру; один человек погиб, по меньшей мере шестеро пострадали.