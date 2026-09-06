Компенсації за зруйновані квартири у пам'ятках Одеси

Розбитий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі мешканці пошкоджених російськими ударами пам'яток архітектури зіткнулися з проблемою при оформленні компенсацій. Сам будинок мають зберегти та відбудувати, але окремі квартири всередині нього можуть бути повністю зруйновані. Через це власники такого житла не могли отримати житлові сертифікати.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

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Чому люди не могли отримати компенсацію

За словами першого заступника Одеського міського голови Олександра Філатова, проблема стосується понад двох десятків мешканців міських пам'яток архітектури.

Причина в різних вимогах законодавства. Якщо історичний будинок частково зберігся, його не можна просто визнати знищеним — пам'ятку мають реставрувати. Але всередині такого будинку може бути квартира, від якої після російського удару фактично нічого не залишилося.

Саме така ситуація виникла на Приморській, 4. У будинку 20 квартир, дві з них повністю зруйновані. Водночас сама будівля залишається пам'яткою архітектури та має бути відновлена.

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Для отримання житлового сертифіката власник повинен припинити право власності на знищену квартиру. Раніше саме на цьому етапі й виникала проблема: квартира знищена, а будинок юридично продовжує існувати.

Як тепер оформлятимуть компенсацію

У місті напрацювали механізм, який має розв'язати цю проблему. Спочатку квартиру обстежуватимуть технічні експерти. Якщо несучі конструкції зруйновані, а відремонтувати житло неможливо або недоцільно, у звіті квартиру зможуть визначити як знищену.

Далі документи розглядатимуть фахівці з охорони культурної спадщини. Після відповідного висновку міська комісія зможе ухвалити рішення про надання власнику житлового сертифіката.

Сам історичний будинок при цьому не списуватимуть і не виключатимуть із переліку пам'яток. Його надалі зможуть комплексно реставрувати.

Одеса під ударами РФ

Росія атакує Одесу майже щодня від початку вересня. Я повідомляли Новини.LIVE, 1 вересня, росіяни обстріляли Одеську ТЕЦ. Крім того, у ніч на 2 вересня російські окупанти застосували БпЛА, ракети та КАБи: постраждали восьмеро людей, серед них дитина. В Одесі пошкоджено 24-поверхівку, два ліцеї та інші будівлі. Удар по енергетиці залишив без електроенергії понад 350 тисяч родин Одеського району та спричинив проблеми з електротранспортом.

Також Новини.LIVE писали, що 3 вересня був атакований 21-поверховий житловий будинок в Одесі. Унаслідок обстрілу пошкоджено 20 квартир із 10-го до 17-го поверху, постраждали 17 людей, серед них троє дітей.

Пізніше, 4 вересня, в Одесі та Одеському районі росіяни дронами та ракетами пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру; одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали.