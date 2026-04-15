Видео

Главная Одесса Рейтинг депутатов одесского горсовета: оценка и итоги работы

Рейтинг депутатов одесского горсовета: оценка и итоги работы

Дата публикации 15 апреля 2026 14:15
Рейтинг депутатов одесского горсовета: оценка и итоги работы
Депутаты во время сессии. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

В 2025 году эксперты оценили работу почти всего состава Одесского городского совета. Проверка охватила 53 из 56 депутатов и базировалась на 16 показателях. Результаты показали значительный разрыв в качестве работы избранников. Также обнаружили ряд системных проблем в открытости и подотчетности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Аттестацию депутатов местных советов.

Общие результаты

Эксперты проанализировали деятельность депутатов по открытости, добропорядочности и подотчетности. 38% получили низкие оценки от 0 до 2 баллов. 14 депутатов имеют средний уровень — 3 балла. 8 избранников получили 4 балла, а 11 депутатов — максимальные 5 баллов.

Самые высокие оценки получили: Алексей Асауленко, Марина Бойко, Анастасия Большедворова, Ирина Головатюк-Юзефпольская, Олег Этнарович, Олег Звягин, Ольга Квасницкая, Жанна Мандриченко, Петр Обухов, Александр Славский, Эдуард Стась.

Средний показатель совета — 2,9 балла и он не изменился за год.

Открытость совета

Биографии полностью обнародовали 32 депутата. У части данные неполные или отсутствуют. Информацию о приеме избирателей разместили 39 депутатов (74%), у 14 она отсутствует. Контактные данные актуальны только для 64% избранников. Регулярно принимают граждан менее трети депутатов. Часть работает нерегулярно или дистанционно. В то же время улучшилась онлайн-коммуникация через соцсети и городские сервисы.

Добропорядочность депутатов

В 2025 году состоялось 11 пленарных заседаний. 22 депутата посетили все сессии, а 6 не появились ни разу. Есть депутаты с многолетним отсутствием в работе совета, среди них: Никита Авдеев, Богдан Гигинов, Александр Матвеев, Виталий Саутенков, Иван Семчук. За год зафиксирован только один депутатский запрос. Декларации подали 50 депутатов, часть отсутствует из-за службы или нарушения.

Отчеты депутатов

Свои отчеты обнародовали 20 депутатов, что меньше, чем в прошлом году. Только 11 провели публичные встречи с избирателями. В 62% случаев годовые отчеты найти не удалось. Информация о депутатском фонде есть у 48 избранников. Общий объем в 2025 году составил 255 млн грн.

Одесский городской совет демонстрирует частичные улучшения в коммуникации. В то же время уровень подотчетности и активности остается низким. Основные проблемы - слабое использование депутатских инструментов и неравномерная работа избранников.

Как сообщали Новини.LIVE, что одесский депутат Олег Звягин подал годовую декларацию за 2025 год. В документе — квартира, несколько авто и значительные сбережения. Основной доход он получает от бизнеса. Также в декларации указаны члены семьи и их активы.

Также Новини.LIVE писали, что одесский депутат Петр Обухов подал декларацию за 2025 год. В ней — две квартиры, более 40 земельных участков и корпоративные права. Также он задекларировал миллионные доходы и значительные денежные активы. Основные поступления — от бизнеса и дивидендов.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
