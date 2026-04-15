Рейтинг депутатів одеської міськради: оцінка та підсумки роботи

Депутати під час сесії. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

У 2025 році експерти оцінили роботу майже всього складу Одеської міської ради. Перевірка охопила 53 з 56 депутатів і базувалася на 16 показниках. Результати показали значний розрив у якості роботи обранців. Також виявили низку системних проблем у відкритості та підзвітності.

Загальні результати

Експерти проаналізували діяльність депутатів за відкритістю, доброчесністю та підзвітністю. 38% отримали низькі оцінки від 0 до 2 балів. 14 депутатів мають середній рівень — 3 бали. 8 обранців отримали 4 бали, а 11 депутатів — максимальні 5 балів.

Найвищі оцінки отримали: Олексій Асауленко, Марина Бойко, Анастасія Большедворова, Ірина Головатюк-Юзефпольська, Олег Етнарович, Олег Звягін, Ольга Квасніцька, Жанна Мандриченко, Петро Обухов, Олександр Славський, Едуард Стась.

Середній показник ради — 2,9 бала і він не змінився за рік.

Відкритість ради

Біографії повністю оприлюднили 32 депутати. У частини дані неповні або відсутні. Інформацію про прийом виборців розмістили 39 депутатів (74%), у 14 вона відсутня. Контактні дані актуальні лише для 64% обранців. Регулярно приймають громадян менше третини депутатів. Частина працює нерегулярно або дистанційно. Водночас покращилась онлайн-комунікація через соцмережі та міські сервіси.

Доброчесність депутатів

У 2025 році відбулося 11 пленарних засідань. 22 депутати відвідали всі сесії, а 6 не з’явилися жодного разу. Є депутати з багаторічною відсутністю в роботі ради, серед них: Нікіта Авдєєв, Богдан Гігінов, Олександр Матвєєв, Віталій Саутьонков, Іван Семчук. За рік зафіксовано лише один депутатський запит. Декларації подали 50 депутатів, частина відсутня через службу або порушення.

Звіти депутатів

Свої звіти оприлюднили 20 депутатів, що менше, ніж торік. Лише 11 провели публічні зустрічі з виборцями. У 62% випадків річні звіти знайти не вдалося. Інформація про депутатський фонд є у 48 обранців. Загальний обсяг у 2025 році становив 255 млн грн.

Одеська міська рада демонструє часткові покращення у комунікації. Водночас рівень підзвітності та активності залишається низьким. Основні проблеми — слабке використання депутатських інструментів і нерівномірна робота обранців.

