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Главная Одесса Реконструкция жилых районов Одессы: судьба хрущевок

Реконструкция жилых районов Одессы: судьба хрущевок

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 15:26
Как будут меняться спальные районы Одессы в будущем
Вид на спальный район Одессы. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

Спальные районы Одессы могут развиваться без масштабной новой застройки. Предлагается сделать основной акцент на повышении комфорта для жителей, развитии инфраструктуры и увеличении количества зеленых зон. В то же время любое новое строительство должно учитывать особенности уже сформировавшихся кварталов и не ухудшать условия жизни людей.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя ОО "Ассоциация архитекторов Одессы" Николай Чепелев.

Точечные изменения

В жилых кварталах, где застройка уже сформировалась, в первую очередь требуют улучшения дома и общественное пространство. Также важно взвешенно подходить к любому новому строительству.

"Спальные районы — это территории, где застройка уже сформировалась. Нужно проводить точечные вмешательства, точечные изменения, в первую очередь для того, чтобы повысить комфорт в тех зданиях, которые уже существуют", — отметил Николай Чепелев.

Перед началом нового строительства необходимо оценить его влияние на окружающую застройку, транспорт и инфраструктуру. Также стоит использовать мировой опыт, адаптируя его к потребностям Одессы.

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"Новое строительство для любого района, где уже сформировалась застройка, — это вопрос, к которому нужно подходить очень осторожно, обсуждать и анализировать, как новая застройка повлияет на то, что уже есть", — добавил архитектор.

Комфортные условия

Одним из главных направлений развития города должно стать создание районов, где все необходимые услуги будут находиться в пешей доступности. Это касается школ, детских садов, медицинских учреждений, мест для отдыха и культурных пространств.

"Любой район, где живут люди, должен обеспечивать самый широкий спектр потребностей. Социальные, культурные, образовательные и медицинские учреждения должны находиться в пешей доступности", — отметил Чепелев.

Также он считает, что должно увеличиваться количество зеленых зон и мест для отдыха. Это поможет сделать районы более комфортными и лучше подготовить городское пространство к климатическим вызовам.

Как сообщали Новини.LIVE, исторический центр Одессы может развиваться без потери своего уникального облика. Для этого современные решения следует сочетать с сохранением архитектурного наследия и восстановлением старой застройки. Такой подход не только сделает город более комфортным для жизни, но и поможет сохранить его туристическую привлекательность.

Также Новини.LIVE писали, что с 2023 года владельцы жилья в домах-памятниках в Одессе не могли получить компенсацию за повреждения из-за сложных бюрократических процедур. Этот вопрос неоднократно поднимался на государственном уровне после назначения руководства Одесской МВА. Теперь Кабинет Министров официально снял эти ограничения. Программа "еВосстановление" заработает для таких объектов в упрощенном формате.

Одесса реконструкция архитектура
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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