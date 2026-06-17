Религиозные предпочтения и доверие к церквям в Одесской области

Священник в храме. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе представили масштабное исследование религиозной жизни региона в период войны. Опрос в мае 2026 года провела социологическая группа «Рейтинг», в котором приняли участие 1100 местных жителей. Эксперты анализировали, кому доверяют верующие, как они относятся к запрету пророссийских конфессий и меняются ли их взгляды из-за боевых действий. Результаты показали неожиданное единство общин, которое разрушает старые стереотипы о серьезных разногласиях между севером и югом области.

Журналисты Новини.LIVE побывали на презентации исследования и узнали о религиозных взглядах жителей Одесской области.

Единство без региональных различий

Опрос зафиксировал высокий уровень религиозной толерантности среди жителей Одесской области. Недоверие к людям других вероисповеданий здесь составляет всего 31%, что значительно ниже показателя предвзятости по национальному признаку (59%). Среди религиозных лидеров наибольшим доверием пользуется предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (41%), тогда как глава РПЦ Кирилл получил наименьшую поддержку — всего 6%. Большинство опрошенных (78%) убеждены, что государство должно вмешиваться в деятельность религиозных организаций, если те нарушают законы или создают угрозу для национальной безопасности.

Исследование подтвердило, что война практически стерла прежние электоральные и культурные границы внутри Одесской области. Социологи ожидали увидеть значительные различия во взглядах жителей южных районов, в частности Бессарабии, по сравнению с севером области, однако цифры оказались почти одинаковыми. Одесская область сегодня демонстрирует такую же сплоченность, как и вся Украина в целом.

"Как Одесса — это та самая Украина, так и юг или север Одесской области — это та самая Одесса. То есть нет разницы, все едины. Вот о чем я лично, как социолог, говорил, начиная с 2022 года, что у нас стерлись региональные различия в Украине. У нас есть прифронтовая зона и те, кто дальше от фронта — тыл, вот в этом различие", — рассказал Алексей Антипович, руководитель Социологической группы «Рейтинг».

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Алексей Антипович о единстве. Фото: Новини.LIVE

Традиции против церковных институтов

По данным социологов, 74% жителей области верят в Бога, однако значительная часть из них не связывает себя с конкретными патриархатами. Наибольшая группа опрошенных (32%) считают себя православными, но не относят себя ни к одной конфессии, 17% поддерживают ПЦУ, а 11% являются сторонниками УПЦ. Половина верующих отметила, что на их выбор повлияли семейные традиции и воспитание. Интересная ситуация и с празднованием Рождества: 32% опрошенных отмечают его 25 декабря, столько же — 7 января, а 27% празднуют дважды. Аналитики отмечают, что исследование религиозного ландшафта имеет решающее значение для понимания реальных общественных изменений, ведь последняя официальная перепись населения проводилась более двадцати лет назад.

Полученные данные помогают скорректировать устаревшие стереотипы и выработать эффективную локальную политику. Российская Федерация годами пыталась использовать религиозный фактор в Одесской области как инструмент влияния, однако теперь этот миф окончательно разрушается.

"Мы видим, что представление о том, какими мы являемся, осталось в прошлом много лет назад. И то, что у нас сейчас в качестве местной политики — кому сдавать в аренду храмы, а кому нет, где есть приход, а где его нет — это ведь крайне важно. У нас идет экзистенциальная война, причем экзистенциальной её сделала не Украина. Для россиян Одесса — это также один из кирпичиков в их мифе", — отметил аналитик по вопросам безопасности, обороны и геополитики Олег Саакян.

Олег Саакян о традициях. Фото: Новини.LIVE

Роль церкви в условиях войны

Абсолютное большинство жителей Одесской области (89%) заявили, что никогда не сталкивались с притеснениями из-за своих религиозных убеждений, а 65% оценивают уровень свободы вероисповедания в стране как высокий. Кроме того, 55% респондентов поддерживают идею создания Единой Поместной Церкви и считают, что богослужения должны проводиться на украинском языке. В то же время 60% опрошенных убеждены, что церковь в Украине должна оставаться четко отделенной от государственной власти.

Представители Верховной Рады отмечают, что религиозные институты сегодня остаются среди лидеров по уровню общественного доверия, уступая лишь Вооруженным Силам Украины и волонтерскому движению. Именно поэтому взаимодействие между армией и церковью, в частности через развитие института капелланства, является важным элементом внутренней устойчивости страны. При этом государство не должно вмешиваться во внутренние церковные дела, чтобы сохранить демократические свободы.

"Единство — это один из основных элементов нашей устойчивости. То есть Россия, при всем превосходстве в пропорциональном, ресурсном и количественном представительстве на международной арене, проигрывает Украине системно там, где мы выступаем сообща и вместе. Саморегулирование во внутреннецерковных вопросах точно должно остаться, и государство не должно вмешиваться в дела церкви как таковые", — заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, бывший исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин о роли церкви. Фото: Новини.LIVE

Человеческая психика

Местные власти оценивают религиозную ситуацию в Одесской области как вполне стабильную и прогнозируемую. Главной особенностью региона остается то, что высокий уровень личной веры людей не трансформируется в автоматическую приверженность конкретным церковным структурам. Социологические данные стали для специалистов официальным подтверждением того, что в обществе продолжается глубокий и постепенный процесс переосмысления национальной идентичности. Переход прихожан в украинскую церковь или изменение мировоззрения не происходят мгновенно только из-за политических решений или принятия законов. Большое количество людей сейчас находится в процессе внутреннего выбора. Для окончательного отказа от старых имперских мифов обществу нужно время, качественная информация и спокойное разъяснение.

"При достаточно высокой самоидентификации конкретных людей как верующих наблюдается очень слабая привязанность к религиозным институтам. Идет процесс переосмысления себя как нации. Человеческая психика очень инерционна: чтобы изменить своё мнение, сформированное семьёй, родными, окружением и социальным пространством, человек должен получить определённые знания", — рассказала заместитель директора Департамента культуры ОВА Ярослава Ризникова.

Ярослава Разныкова о человеческом факторе. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, для большинства опрошенных одесситов сумма в 60 гривен за один час стоянки оказалась слишком высокой. Горожане подсчитали, что обычная прогулка или отдых на пляже с детьми длится не менее 3–4 часов, что автоматически превращается в две сотни гривен только за право оставить автомобиль. Причем в условиях войны, когда уровень доходов существенно снизился, городские власти должны были бы искать пути для социальных компромиссов.

Также Новини.LIVE писали, что аренда квартир в Одессе растет. По последним данным, подорожание коснулось основных сегментов рынка. В частности, однокомнатные квартиры подорожали на 20%, двухкомнатные — на 7%, а вот стоимость трёхкомнатных квартир снизилась на 24%. Так, средняя цена аренды однокомнатной квартиры сегодня колеблется в пределах 12 тысяч гривен. Самым дорогим районом остается Приморский — центр города. Здесь стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 15 400 гривен, и это без учета коммунальных платежей.