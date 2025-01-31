РФ атаковала баллистикой центр Одессы — есть разрушения и раненые

Транспортировка пострадавшей. Фото: Одесская ОВА

Российские захватчики нанесли удар по историческому центру Одессы. В результате этого есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу, 31 января.

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Удар по историческому центру Одессы

Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки по центру Одессы пострадали две женщины. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

"На месте работают все соответствующие службы. Призываю горожан не пренебрегать мерами безопасности и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие!" — сообщил Кипер.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что россияне атаковали исторический центр Одессы ракетами. Он также подтвердил, что сейчас известно о двух пострадавших, которых привезли в больницу, где оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"На месте атаки работают соответствующие службы. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находится под усиленной защитой", — сообщил Труханов.

Также городской голова предупредил, что троллейбусы номер 7 и 9 временно курсируют до железнодорожного вокзала.

Гостиница Одесса после вражеского обстрела. Фото: Одесская ОВА

Разрушенное помещение здания. Фото: Одесская ОВА

Поврежденная лестница. Фото: Одесская ОВА

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по центру Одессы.

Напоминаем, что в Одессе прогремели мощные взрывы. Российские захватчики применили против города баллистическое вооружение.