У Чорному морі зменшилася кількість кораблів

Російський десантний корабель. Фото: росЗМІ

Після масованої атаки на територію України та логістичні проблеми на півдні, ворог вимушений взяти оперативну паузу у своїх терористичних обстрілах. На разі у Чорному морі суттєво зменшилася кількість російських військових кораблів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте также:

За інформацією військових, наразі росіяни випустили максимально допустимий запас ракет з моря, тому вони вимушені чекати на їхні поставки, а це зараз небезпечно. Адже після атаки на десантний корабель поблизу Новоросійська, будь-яке судно біля цих берегів під загрозою удару.

Саме тому наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 3 ворожих кораблі. Ракетоносії дислокуються у бухтах тимчасово окупованого Севастополя.

Ситуація в інших морях

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Ситуація на фронті

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Нагадаємо, оперативна ситуація у Чорному морі поступово переходить на бік України. Росія втрачає свою панівну позицію, яку намагалася продемонструвати світу.