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Росіяни зменшили кількість кораблів у морі: у чому причина

7 августа 2023 11:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
У Чорному морі зменшилася кількість кораблів
Російський десантний корабель. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Після масованої атаки на територію України та логістичні проблеми на півдні, ворог вимушений взяти оперативну паузу у своїх терористичних обстрілах. На разі у Чорному морі суттєво зменшилася кількість російських військових кораблів. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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За інформацією військових, наразі росіяни випустили максимально допустимий запас ракет з моря, тому вони вимушені чекати на їхні поставки, а це зараз небезпечно. Адже після атаки на десантний корабель поблизу Новоросійська, будь-яке судно біля цих берегів під загрозою удару. 

Саме тому наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 3 ворожих кораблі. Ракетоносії дислокуються у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. 

Ситуація в інших морях

  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Ситуація на фронті

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Нагадаємо, оперативна ситуація у Чорному морі поступово переходить на бік України. Росія втрачає свою панівну позицію, яку намагалася продемонструвати світу.

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