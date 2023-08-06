Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Росії думають над планом повернення до "зернової угоди", — Братчук arrow

У Росії думають над планом повернення до "зернової угоди", — Братчук

6 серпня 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни можуть повернутися до зернової угоди після візиту Путіна до Туреччини
Торгове судно завантажують зерном. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

За його словами, ці пояснення про повернення будуть саме для внутрішнього споживача.

"Йде відповідний пошук цієї формули, адже ми прекрасно розуміємо, що ураження цих двох суден (танкера SIG та корабля "Оленегірський гірняк". — Ред.) — це не останній аргумент України та цивілізованого світу у боротьбі з Російською Федерацією", – заявив Братчук.

Також речник УДА наголосив, що тривають перемовини із Туреччиною. Наразі там очікують на візит Путіна, тож повернення до угоди можливе найближчим часом.

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

Нагадаємо, тим часом Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз