Росіяни можуть повернутися до зернової угоди після візиту Путіна до Туреччини

Торгове судно завантажують зерном. Фото: Олександр Кубраков

Країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, ці пояснення про повернення будуть саме для внутрішнього споживача.

"Йде відповідний пошук цієї формули, адже ми прекрасно розуміємо, що ураження цих двох суден (танкера SIG та корабля "Оленегірський гірняк". — Ред.) — це не останній аргумент України та цивілізованого світу у боротьбі з Російською Федерацією", – заявив Братчук.

Також речник УДА наголосив, що тривають перемовини із Туреччиною. Наразі там очікують на візит Путіна, тож повернення до угоди можливе найближчим часом.

Блокада Чорного моря

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.

Також одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

Нагадаємо, тим часом Росія продовжує маніпулювати продовольчою безпекою. Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 43 російських судна.