Россияне могут вернуться к зерновому соглашению после визита Путина в Турцию

Торговое судно загружается зерном. Фото: Александр Кубраков

Страна-агрессор после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, эти пояснения о возврате будут именно для внутреннего потребителя.

"Идет соответствующий поиск этой формулы, ведь мы прекрасно понимаем, что поражение этих двух судов (танкера SIG и корабля "Оленегорский горняк". — Ред.) — это не последний аргумент Украины и цивилизованного мира в борьбе с Российской Федерацией", — заявил Братчук.

Также представитель УГА подчеркнул, что продолжаются переговоры с Турцией. Сейчас там ожидают визит Путина, поэтому возвращение к соглашению возможно в ближайшее время.

Блокада Черного моря

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

Напомним, между тем Россия продолжает манипулировать продовольственной безопасностью. Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 43 российских судна.