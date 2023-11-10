Российские беспилотники атаковали Одесскую область, — ОВА

Последствия прилета. Фото: Одесский городской совет

Российские войска нанесли удар по Одессе . По предварительной информации, в области были замечены российские ударные дроны-камикадзе.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер .

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В Одесской области работало ПВО

По его сообщению, в сторону Одесского района летели российские ударные дроны-камикадзе. В области работало ПВО.

Пост Кипера. Источник: Telegram

Обстрелы Одессы — последние новости

Отметим, что в Одесском районе зафиксировано два взрыва. Пожилая женщина, спасшая из-под завалов частного дома, госпитализирована. Ее состояние стабильное, сообщает Одесский городской совет .

Последствия попадания в Одесском районе. Источник: Telegram

"Еще двое пожилых мужчин получили легкие ранения, им предоставлена помощь на месте", — говорится в сообщении.

По предварительному сообщению, ракетой "Оникс" попали в портовую инфраструктуру.

Последствия попадания в Одесском районе. Источник: Telegram

Напомним, что сегодня россияне уже наносили разрушения по Одесщине. Также в Одессе в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Мониторинговые каналы сообщают о пусках авиационных ракет в направлении Залива.