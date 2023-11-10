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В Одесі пролунав вибух

10 листопада 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі пролунав вибух
Термінова новина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одесі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух в Одесі

Інформація про звук вибуху з'явилася приблизно о 19:38.

"В Одесі пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав людей перебувати в укриттях до відбою.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

У патрульній поліції Одеської області просять не публікувати в мережу наслідки російської атаки.

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Допис патрульної поліції Одеської області. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

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