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Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одесі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух в Одесі

Інформація про звук вибуху з'явилася приблизно о 19:38.

"В Одесі пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав людей перебувати в укриттях до відбою.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

У патрульній поліції Одеської області просять не публікувати в мережу наслідки російської атаки.

Допис патрульної поліції Одеської області. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

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