В Одесі пролунав вибух
10 листопада 2023 19:55
Термінова новина
Сьогодні ввечері, 10 листопада, в Одесі пролунав вибух. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Інформація про звук вибуху з'явилася приблизно о 19:38.
"В Одесі пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав людей перебувати в укриттях до відбою.
У патрульній поліції Одеської області просять не публікувати в мережу наслідки російської атаки.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
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