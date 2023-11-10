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В Одессе раздался взрыв

10 ноября 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе раздался взрыв
Работа ПВО ночью. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 10 ноября, в Одессе раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о звуке взрыва появилась около 19:38.

"В Одессе раздался взрыв!" — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал людей находиться в укрытиях к отбою.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

В патрульной полиции Одесской области просят не публиковать в сети последствия российской атаки.

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Пост патрульной полиции Одесской области. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.

Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.

Добавим, российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.

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