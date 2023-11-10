В Одессе раздался взрыв
Сегодня вечером, 10 ноября, в Одессе раздался взрыв. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Одессе
Информация о звуке взрыва появилась около 19:38.
"В Одессе раздался взрыв!" — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал людей находиться в укрытиях к отбою.
В патрульной полиции Одесской области просят не публиковать в сети последствия российской атаки.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.
Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.
Добавим, российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.
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