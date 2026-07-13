РФ атаковала юг Украины: пожар в многоэтажке, есть раненые
Вечером в воскресенье, 12 июля, армия РФ нанесла удары по Одесскому району и Запорожью. Произошли попадания в дома. Известно о нескольких пострадавших.
Об этом со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщает Новини.LIVE.
Обстрел Одесской области вечером 12 июля
В Одесском районе БпЛА попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома. От другого беспилотника получила повреждения крыша строительного супермаркета.
Возникли пожары — их уже потушили. Информацию о пострадавших уточняют.
Обстрел Запорожья вечером 12 июля
Атака повредила многоэтажные дома. Получили ранения два человека: женщины в возрасте 73 и 32 лет. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Среди поврежденных объектов — фасады, окна, балконы, крыши домов, автомобили. Произошел пожар — на данный момент его тушат.
ОБНОВЛЕНО В 00:12: Количество пострадавших в Запорожье возросло до шести человек. Среди них 15-летний подросток.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 12 июля под ударом дронов оказался Одесский район. Получили повреждения инфраструктурный объект и жилой сектор. Жертв и раненых не было.
Также Новини.LIVE со ссылкой на исполняющую обязанности мэра Черноморска Елену Шолар писал, что 10 и 11 июля россияне нанесли ракетно-дроновые удары по Черноморску в Одесской области. Обстрел повредил жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Погиб один человек.
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