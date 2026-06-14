Россия атаковала Николаев: под ударом оказались энергетика и транспорт

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

Утром в воскресенье, 14 июня, армия РФ нанесла удар по Николаеву. Под обстрел попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Виталия Кима

Что известно об обстреле Николаева утром 14 июня

Воздушная тревога в Николаевской области началась в 04:18. Воздушные Силы ВС Украины в 04:22 сообщили, что с юга в направлении Николаева летит реактивный БпЛА, а в 04:41 предупредили, что реактивных беспилотников целая группа. В 05:06 объявили отбой воздушной тревоги.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и Главное управление ГСЧС в Одесской области сообщал, что 11 июня россияне нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Пострадал частный сектор. Загорелись дома. Получили осколочные ранения два человека.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру писал, что ночью 10 июня РФ обстреляла жилые дома в Одессе. Пострадали мать и двое детей в возрасте десяти и восьми лет. Все они получили острую реакцию на стресс и будут лечиться амбулаторно.