Россия атаковала Одесский район баллистикой: есть погибший и пострадавшие

Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вечером в воскресенье, 21 июня, россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Одесскому району. Под ударом оказалась территория сельскохозяйственного предприятия. Один человек погиб, пострадавших — не менее трех.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Кипера

Последствия баллистического удара по Одесскому району вечером 21 июня

В результате атаки загорелись автотехника и топливные емкости, разрушился склад.

Информацию о пострадавших и последствиях обстрела уточняют. На месте работают все экстренные службы.

Во время воздушной тревоги, которая длилась в Одесской области с 20:48 до 21:17 из-за угрозы баллистического оружия с юга, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 21 июня россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданской инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Получил повреждения жилой сектор. Горели частный дом и хозяйственная постройка.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что утром 20 июня армия РФ атаковала БпЛА Белгород-Днестровский район Одесской области. Один из дронов попал в АЗС. Загорелись здание операторской и газовоз.