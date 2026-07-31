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Главная Одесса Россия атакует суда у берегов Одессы: будет ли ответ НАТО

Россия атакует суда у берегов Одессы: будет ли ответ НАТО

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 22:33
Атаки РФ на суда в Одесской акватории: отреагирует ли НАТО
Судно GOLDEN LEO после ракетного удара 19 июля. Фото: ВМС ВС Украины

Россия усилила атаки на гражданские суда в Чёрном море. Уже есть первый затонувший сухогруз, принадлежавший турецкой компании. Из соображений безопасности судоходные компании отказываются отправлять свои суда в порты Большой Одессы. Приведет ли блокировка Черного моря к росту мировых цен на зерно? Может ли Турция оказать влияние на Россию? И готовы ли страны НАТО защищать свои интересы в Черноморском регионе?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у политолога Михаила Шабанова.

Реакция Турции

Сегодня Турция пытается одновременно сохранять прочные позиции в НАТО и поддерживать экономические отношения с Россией, что заставляет ее избегать резких шагов. Именно эта политика балансирования определяет сдержанную позицию Анкары в отношении событий в Черном море.

"Прежде всего это особенность геополитической позиции Турции, которая в настоящее время во главе с Реджепом Эрдоганом пытается играть такую балансирующую роль, оставаясь, с одной стороны, достаточно мощным и заметным партнером НАТО, частью НАТО, с достаточно мощной армией. Но с другой стороны Турция имеет достаточно тесные экономические партнерские связи, в частности через ресурсы с РФ", — комментирует Михаил Шабанов.

Михайло Шабанов
Михаил Шабанов о сдержанной реакции Турции. Фото: Новости.LIVE

Несмотря на сдержанную публичную позицию, у Турции есть инструменты, которые могут повлиять на Москву. Анкара уже использовала один из них в начале полномасштабной войны, закрыв проливы для российских военных кораблей. Кроме того, она способна оказывать экономическое давление, хотя предпочитает делать это непублично, сохраняя за собой роль потенциального посредника в переговорах.

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"Турецкая дипломатия, тем не менее, действует в некотором роде мягко, даже иногда более скрытно, то есть многие вещи не выносятся на широкую публику. Но турецкая дипломатия умеет оказывать давление, в том числе и на РФ. Через возможность закрытия Турции как экономического хаба для России. То есть определённые каналы импортозамещения, определённые каналы сбыта ресурсов, в частности энергоносителей", — объясняет политолог.

Президенты Турции и Украины
Президенты Турции и Украины пожимают друг другу руки. Фото: Тыс Николай/ УНИАН

Несмотря на то, что в последнее время Анкара менее заметна в решении вопросов безопасности региона, она не вышла из черноморских процессов. Турция продолжает следить за ситуацией через международные институты, сохраняет влияние благодаря контролю над проливами и может усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию. Поэтому нынешнее снижение ее активности эксперт не считает окончательной потерей лидерских позиций.

"Кроме того, я отмечу, что Турция остается лидирующей страной в пределах Черноморского бассейна. Это бесспорно. То, что она частично отошла от этого процесса, я думаю, что это временная позиция", — говорит эксперт.

Безопасность Черного моря

Российские атаки создают угрозу не только для украинских портов, но и для международных маршрутов в западной части Черного моря. По словам эксперта, обеспечение безопасности судоходства требует сочетания военных действий Украины, усиления мониторинговых миссий НАТО и экономического давления на Россию. В то же время возможности ООН влиять на ситуацию в регионе сегодня остаются ограниченными.

"Первый основной путь — это вытеснение сил противника из западной части Черного моря, чем занимаются силы обороны Украины, военно-морские силы, с помощью наших дроновых атак, наших беспилотных аппаратов. Кроме того, действительно есть надежда на то, что все-таки активизируются страны блока НАТО, в частности Румыния. В большей степени мы видим, что Болгария также, к сожалению, постепенно отходит от процесса непосредственного участия в помощи Украине", — отмечает Михаил Шабанов.

Ураження цивільного судна під прапором Ліберії
Поражение гражданского судна под флагом Либерии в результате атаки РФ. Фото: Одесская ОГА

Страны НАТО как блок сейчас не готовы к прямой конфронтации с Россией, поскольку это сразу поднимает вопрос о применении пятой статьи Альянса. По словам эксперта, сначала государства будут использовать дипломатические инструменты, однако после их исчерпания Турция, обладающая мощной и технологически оснащенной армией, и Румыния могут перейти к более жесткому ответу.

"Я уверен, что Турция и Румыния на сегодняшний день готовы к тому, чтобы потенциально обеспечить безопасность своих судов. Ситуация зависит от степени эскалации. То есть, разумеется, первый шаг, который делает любая страна, когда подвергается соответствующему удару, как это сделала Индия, — вызывает соответствующего посла Российской Федерации, как говорится, на ковёр", — говорит политолог.

Судно на погрузке
Судно на погрузке в порту. Фото: Новини.LIVE 

Экспорт украинского зерна

Сокращение морского экспорта из Украины будет иметь последствия далеко за пределами Черноморского региона. Под угрозой оказываются страны, зависимые от импорта продовольствия, а также иностранные компании, работающие в украинском агросекторе. Кроме того, российские атаки угрожают морской логистике и судам под различными флагами.

"Украина является ключевым экспортером зерна в мире. В первую очередь это ударит по странам Азии, Африки, частично по странам Европы. Это может привести к голоду в некоторых странах Африки", — предупреждает Михаил Шабанов.

Навантаження зерна в трюм суховантажу. Фото: Новини.LIVE
Погрузка зерна в трюм сухогруза. Фото: Новини.LIVE

Полноценное возвращение крупных судоходных компаний в одесские порты зависит от ситуации с безопасностью в Чёрном море. Пока уровень эскалации растёт, восстановить прежние логистические мощности невозможно. В то же время действия украинских военно-морских сил и Сил специальных операций позволяют хотя бы частично продолжать торговлю и вывоз зерна.

"Механизм, прежде всего, заключается в военном воздействии. То есть всё зависит от степени эскалации войны, от степени её переноса непосредственно в Черноморский бассейн. И сейчас, к сожалению, это происходит", — подчеркивает эксперт.

Одесский порт
Буксир в одесском порту. Фото: Новини.LIVE 

Санкции против России

Санкционные пакеты против России продолжают расширяться, однако политолог подчеркивает роль не только общеевропейских институтов, но и правительств отдельных государств. По его словам, внимание следует сосредоточить на российских судоходных компаниях, теневом флоте и судах, которые перевозят зерно, похищенное с временно оккупированных территорий Украины.

"Санкционные пакеты постоянно расширяются. Мы видим, в частности, принятие 21-го санкционного пакета. Я думаю, всё-таки здесь нужно сделать акцент на том, что именно национальные правительства, а не Европейский союз в целом, который и так многое делает, общеевропейские институты должны прилагать усилия, в частности в отношении санкций против российских судоходных компаний, по сути, нивелирования российского теневого флота", — говорит политолог.

Атаки на порты

После срыва зернового соглашения Россия перешла к системному разрушению украинской аграрной и портовой логистики. В этих действиях нет попытки вернуть авторитет в Черном море — речь идет, прежде всего, об устрашении и уничтожении инфраструктуры, от которой зависит морской экспорт.

"РФ просто идет по пути разрушения, то есть тотального разрушения логистики, связанной с агросектором, в частности тотального разрушения портовой логистики. Мы видим постоянные удары по порту Большой Одессы, мы видим удары по Южному, Черноморску. То есть это действия, которые в принципе спланированы и реализуются для тотального запугивания, для разрушения", — объясняет политолог.

Ліквідування пожежі в порту внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини
Ликвидация пожара в порту в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Пока эскалация в Чёрном море продолжается, полноценное восстановление логистических мощностей и возвращение крупных судоходных компаний в одесские порты остаётся сложной задачей. Действия украинских военно-морских сил и Сил специальных операций позволяют частично продолжать торговлю и экспорт зерна. В то же время переориентировать все грузы на дунайские порты невозможно: Измаил и Рени имеют меньшие мощности и также подвергаются российским атакам.

"Я уверен, что они не смогут этого сделать, это действительно не те мощности. И лишь частично они могут взять на себя эту роль, но мы видим, что РФ пытается постоянно наносить удары, в том числе по Измаильскому району и Рени. Переориентировать можно лишь частично. Порт Большой Одессы заменить довольно сложно", — подытоживает Михаил Шабанов.

Пожежники ліквідовують наслідки удару по судну. Фото: АМПУ
Пожарные ликвидируют последствия удара по судну. Фото: АМПУ

Ситуация в Чёрном море давно касается не только Украины. Атаки на порты и суда наносят удар по международной торговле, экспорту зерна и безопасности сразу нескольких стран. Пока Турция балансирует, НАТО избегает прямого столкновения, а санкции требуют конкретных действий, главную роль в сохранении морского коридора по-прежнему играют украинские силы.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за растущей угрозы российских атак судовладельцы временно приостановили заходы в черноморские порты Украины. Часть грузов начали перенаправлять в румынскую Констанцу, при этом правительство работает над восстановлением стабильного судоходства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что затонувшее у Одессы судно GOLDEN LEO может привести к длительному загрязнению Черного моря. На борту могли остаться топливо, балластные воды и груз кукурузы, а опасность утечек может усиливаться во время штормов.

Турция Одесса НАТО порт Новости Одессы
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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