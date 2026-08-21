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Главная Одесса Россия имела доступ к военным тайнам через офицера в Одессе

Россия имела доступ к военным тайнам через офицера в Одессе

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:10
Офицера Национальной гвардии задержали в Одессе за сотрудничество с россиянами
Задержанный военнослужащий Национальной гвардии в Одессе. Фото: СБУ

В Одессе задержали офицера Нацгвардии, которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Командир группы специального назначения передавал россиянам секретную информацию о работе своего подразделения, а также поджог военный автомобиль. В дальнейшем от него якобы ждали взрывчатку для теракта на юге Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Доступ к закрытой системе Нацгвардии

По версии следствия, российская военная разведка завербовала командира группы специального назначения НГУ. Имея доступ к служебной информации, офицер передавал россиянам данные о работе своего подразделения на передовой и в тылу противника. Речь шла, в частности, о секретных сведениях из закрытой информационной системы Нацгвардии. Как утверждают в СБУ, офицер передал российским спецслужбистам данные для входа в собственную учетную запись на ведомственной платформе.

Таким образом россияне рассчитывали удаленно получить доступ к информации о планировании и подготовке боевых операций, а также к управлению личным составом спецподразделения. В то же время в СБУ заявляют, что выявили офицера еще в начале его сотрудничества с РФ и задокументировали его действия. Перед задержанием правоохранители приняли дополнительные меры, чтобы защитить секретные данные Сил обороны.

Поджог автомобиля и подготовка теракта

Следствие также связывает военного с поджогом автомобиля в Одессе. По данным СБУ, он совершил это по заданию российской разведки и снял пожар на телефон в качестве подтверждения выполненной работы. На этом задания, как утверждают правоохранители, не заканчивались. По оперативной информации СБУ, в дальнейшем офицер должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его курьеру для совершения теракта на юге Украины.

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Какое наказание грозит

Мужчину задержали по месту жительства в Одессе. В ходе обысков у него изъяли смартфон, ноутбук и другие носители информации, которые, по данным следствия, содержат доказательства сотрудничества с российской военной разведкой. Офицеру сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Суд оставил его под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Теракты в Одессе: что известно

Поджог военного автомобиля стал не первым подобным эпизодом в Одессе в этом году. В течение 2026 года автомобили в городе неоднократно взрывали, а часть поджогов правоохранители прямо связывали с задачами российских спецслужб. Так, Новини.LIVE сообщали, что 6 февраля на улице Академика Королева взорвалась Toyota, в результате чего погиб 21-летний водитель; СБУ квалифицировала происшествие как теракт. 16 февраля на этой же улице взорвали ещё одну Toyota — 56-летний водитель получил ранения, а следствие установило, что самодельное взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Еще два взрыва произошли 28 июля. Новини.LIVE сообщали, что полиция и Служба безопасности Украины менее чем за сутки установили и задержали троих подозреваемых в причастности к двум террористическим актам, произошедшим в Одессе. В результате взрывов автомобилей один человек погиб, ещё двое получили ранения. Первый взрыв произошёл утром в Пересыпском районе города, а второй прогремел вечером в Киевском районе того же дня.

СБУ госизмена Новости Одессы измена задержание Нацгвардия
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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