РФ атаковала пункт пропуска "Табаки" на границе Одесчины с Молдовой

Последствия обстрела КПП в Одесской области. Фото: ГПСУ

В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по югу Одесской области. В результате удара поврежден международный пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. В настоящее время движение людей и транспорта через него приостановлено, автомобили перенаправляют к другим пунктам пропуска.

О последствиях атаки сообщили в Государственной пограничной службе Украины и начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

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Поврежденная инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" после ночной атаки российских беспилотников. Фото: Одесская ОВА

Удар по пункту пропуска "Табаки"

По данным пограничников, российские войска атаковали дронами Болградский и Измаильский районы. В результате попаданий повреждены здания и сооружения международного пункта пропуска "Табаки". Олег Кипер уточнил, что разрушениям подверглись и административные здания таможенного поста.

"Этой ночью враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. В результате массированного удара поврежден международный пункт пропуска", — сообщил Олег Кипер.

После попаданий на территории пункта пропуска возникли пожары. Их локализовали спасатели ГСЧС, а другие службы приступили к ликвидации последствий атаки.

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Пересечь границу сейчас нельзя

Из-за повреждений работа пункта пропуска приостановлена. Движение автомобилей и людей через "Табаки" пока не осуществляется. Украинская сторона проинформировала о ситуации молдавских пограничников. Транспорт, который должен был пересекать украинско-молдавскую границу через этот пункт, перенаправляют на другие КПП. В ГПСУ просят учитывать ограничения при планировании поездок в Молдову. Информации о сроках возобновления работы "Табаки" пока нет.

Дроны упали в Молдове

Российские дроны во время атаки подошли вплотную к границе с Молдовой. По данным молдавского МВД, около 00:35 пограничники услышали характерный звук "шахедов" и увидели несколько взрывов на украинской территории в районе пункта пропуска "Табаки". Беспилотники упали примерно в 300 метрах от государственной границы.

Из-за близости ударов к молдавской территории власти страны усилили меры безопасности в южной приграничной зоне. МВД Молдовы сообщило о принятии предусмотренных законодательством процедурных мер. Подразделения пограничной полиции в регионе, в частности в Чишмикиой, Копчаке и Джурджулештах, были оповещены и мобилизованы. По состоянию на утро на территории Молдовы вблизи границы обломков беспилотников или других опасных предметов обнаружено не было.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 августа под обстрел в Одесской области также попал один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Молдовой. После этого обстрела в нескольких населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. В результате обстрела загорелись прицепы грузовиков с продуктами. Кроме того, падение ударных дронов зафиксировали и в соседней Молдове и Румынии, а также под обстрелом оказался контрольно-пропускной пункт на границе. Позже, днем, россияне атаковали и окрестности Одессы. Российский ударный беспилотник повредил ресторан. Осколки после взрыва полетели в людей, которые в это время находились возле заведения. Четверо гражданских получили ранения, всех доставили в больницу.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области приняли решение изменить ограничения комендантского часа для транзитного движения транспорта. Отныне она не будет действовать для всех видов транспорта. Речь идет об участке от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.