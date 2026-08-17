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Головна Одеса Удар по ТЦ в передмісті Одеси: кількість потерпілих зросла до семи

Удар по ТЦ в передмісті Одеси: кількість потерпілих зросла до семи

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 02:46
У передмісті Одеси зросла кількість постраждалих від удару по ТЦ
Рятувальник на місці російського удару по торговельному центру в передмісті Одеси 16 серпня 2026 року. Фото: ДСНС Одещини

Удень у неділю, 16 серпня, армія РФ обстріляла передмістя Одеси. Під ударом опинився торговельний центр. Спочатку було відомо про чотирьох травмованих, але станом на вечір кількість постраждалих зросла до семи людей. Серед потерпілих є малолітня дитина. По допомогу до медиків звернулася ціла родина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

У передмісті Одеси зросла кількість постраждалих від російського удару по ТЦ 16 серпня 2026 року
Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Кому ще знадобилася медична допомога 

До лікарів звернулися чоловік із дружиною та восьмирічним сином. П'ятьох постраждалих госпіталізували

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що вдень 16 серпня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Місцеві пабліки поширили відео з пожежею, яка спалахнула внаслідок атаки. Загорівся гіпермаркет "Епіцентр".

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що вдень 16 серпня росіяни двічі атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Перший удар пошкодив поштове відділення в торговельному центрі, а повторна атака зруйнувала два житлових будинки. Унаслідок обох обстрілів травмувалися люди.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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