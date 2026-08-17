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Главная Одесса Удар по ТЦ в пригороде Одессы: число потерпевших возросло до семи

Удар по ТЦ в пригороде Одессы: число потерпевших возросло до семи

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 02:46
В пригороде Одессы возросло число пострадавших в результате удара по торговому центру
Спасатель на месте российского удара по торговому центру в пригороде Одессы 16 августа 2026 года. Фото: ГСЧС Одесчины

Днем в воскресенье, 16 августа, армия РФ обстреляла пригород Одессы. Под ударом оказался торговый центр. Сначала было известно о четырех травмированных, но по состоянию на вечер количество пострадавших возросло до семи человек. Среди потерпевших есть малолетний ребёнок. За помощью к медикам обратилась целая семья.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

В пригороде Одессы возросло количество пострадавших от российского удара по ТЦ 16 августа 2026 года
Скриншот сообщения Олега Кипера

Кому еще потребовалась медицинская помощь

К врачам обратились мужчина с женой и восьмилетним сыном. Пятерых пострадавших госпитализировали.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что днем 16 августа во время воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Местные паблики распространили видео с пожаром, который вспыхнул в результате атаки. Загорелся гипермаркет "Эпицентр".

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера писал, что днем 16 августа россияне дважды атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Первый удар повредил почтовое отделение в торговом центре, а повторная атака разрушила два жилых дома. В результате обоих обстрелов травмировались люди.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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