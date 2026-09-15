В Одессе открылась выставка «Гуманитарная система под ударом»

Девушки осматривают выставку. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Дерибасовской открылась уличная выставка, посвященная работе гуманитарных миссий во время войны. Экспозиция включает фотографии, свидетельства и технику, поврежденную в результате обстрелов. Также в городе покажут документальный фильм об эвакуации из Константиновки и работе волонтеров в условиях обстрелов. Проект уже побывал в шести городах Украины и продолжит свое путешествие.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с выставки.

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Обстрелы гуманитарных миссий

С начала полномасштабного вторжения команда гуманитарной миссии "Пролиска" 114 раз попадала под обстрелы. Ударам подвергались сотрудники, офисы, служебные помещения и техника, которую использовали для оказания помощи людям.

Разбитое бронированное стекло. Фото: Новини.LIVE

Руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин рассказал, что среди сотрудников погибших нет. В то же время около 25 сотрудников получили ранения или контузии во время различных атак.

"С начала полномасштабного вторжения наша команда подверглась 114 атакам на наших сотрудников во время оказания помощи, а также на наши офисные и стационарные помещения", — отметил Евгений Каплин.

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Евгений Каплин о выставке. Фото: Новини.LIVE

По его словам, самое тяжелое ранение один из сотрудников получил в Доброполье 8 марта прошлого года. Российские военные нанесли повторный удар баллистической ракетой через 20 минут после первого попадания. В этот момент сотрудник помогал вынести лежащую женщину из горящей квартиры. Каплин отметил, что сотрудник потерял около четырёх литров крови, одну почку и получил многочисленные ранения лёгких. Врачам больницы Мечникова в Днепре удалось спасти ему жизнь.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Прицельные удары

По словам Каплина, выставка призвана показать, в каких условиях работают гуманитарные работники. В экспозиции представлены фотографии, свидетельства и автомобиль, который был поражён во время эвакуации. Руководитель миссии подчеркнул, что гуманитарная маркировка не всегда защищает гражданские автомобили и сотрудников гуманитарных организаций от атак. Часть материалов экспозиции дополняют видеозаписи, которые, по его словам, демонстрируют обстоятельства ударов.

"К сожалению, несмотря на всю гуманитарную маркировку, Россия наносит прицельные удары по гуманитарным операторам, по гуманитарным миссиям и уничтожает как наши склады, наши офисы, так и нашу технику", — сказал Каплин.

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что на одном из видео оператор беспилотника видел гражданский автомобиль и людей, которых эвакуировали. Несмотря на это, по машине нанесли удар. Люди, находившиеся в автомобиле, погибли.

Женщина фотографирует выставку. Фото: Новини.LIVE

Фото с фронта

Фотографии для выставки делали сами сотрудники «Пролиски» во время эвакуаций и работы на местах обстрелов. На них запечатлены события в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Дрон, с помощью которого атаковали автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Среди локаций — Харьков, Дружковка, направление на Константиновку, а также Зюмское направление. Авторы хотели показать не только последствия атак, но и опасность, с которой сталкиваются сотрудники во время оказания обычной помощи людям.

Уничтоженная техника. Фото: Новини.LIVE

Один из сотрудников миссии рассказал, что сам регулярно участвует в эвакуациях. Он работал в Сумской, Черниговской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также координировал эвакуационные команды.

"Это яркий пример того, что все сотрудники гуманитарных организаций находятся в опасности", — отметил Денис Наумов.

Денис Наумов о фото. Фото: Новини.LIVE

По его словам, выставка должна помочь людям лучше понять условия работы гуманитарных команд и уделить больше внимания их безопасности.

Хвостик от мини. Фото: Новини.LIVE

Работа выставки

В Одессе экспозиция будет работать до 19 сентября. В рамках проекта также состоится открытый показ документального фильма «Константиновка. В полуокружении и на грани». Лента показывает реальные эвакуационные миссии в прифронтовом городе. В фильме нет постановочных сцен и дикторского текста — зрители увидят работу гуманитарной команды под обстрелами и атаками беспилотников.

Люди на выставке. Фото: Новини.LIVE

Одесса стала седьмым городом, где представили выставку-инсталляцию. До этого её показывали, в частности, в Киеве, Ужгороде, Днепре и Николаеве. В дальнейшем экспозиция должна отправиться в Харьков, Сумы, Чернигов и Кривой Рог. Из соображений безопасности организаторы пока не называют все последующие города. В целом они планируют показать выставку и документальный фильм примерно в 40 городах Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия меняет тактику применения ударных дронов и ищет новые маршруты для атак. На юге Украины уже фиксируются такие попытки, в частности направления из Крыма. В то же время враг продолжает использовать обычные и реактивные "Шахеды", а Одесса остается одной из важных целей. Погода также влияет на ход атак.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что россияне во время массированной атаки на Одесскую область повредили гражданское судно. Ударный беспилотник попал в морской поисково-спасательный буксир "Сапфир", который находился в одном из портов региона. По предварительным данным, люди не пострадали.