Виставка «Гуманітарна система під ударом» відкрилась в Одесі

Дівчата розглядають виставку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Дерибасівській відкрили вуличну виставку про роботу гуманітарних місій під час війни. Експозиція містить фото, свідчення та техніку, пошкоджену обстрілами. Також у місті покажуть документальний фільм про евакуації з Костянтинівки та роботу волонтерів під атаками. Проєкт уже побував у шести містах України та продовжить мандрівку.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з виставки.

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Обстріли гуманітарних місій

Від початку повномасштабного вторгнення команда гуманітарної місії "Проліска" 114 разів потрапляла під атаки. Ударів зазнавали співробітники, офіси, службові приміщення та техніка, яку використовували для допомоги людям.

Розбите броньоване скло. Фото: Новини.LIVE

Керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін розповів, що серед працівників загиблих немає. Водночас близько 25 співробітників отримали поранення або контузії під час різних атак.

"Наша команда з початку повномасштабного вторгнення зазнала 114 атак по наших співробітниках, під час надання допомоги, по наших офісних, стаціонарних приміщеннях", — зазначив Євген Каплін.

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Євген Каплін про виставку. Фото: Новини.LIVE

За його словами, найтяжче поранення один із працівників отримав у Добропіллі 8 березня минулого року. Російські військові завдали повторного удару балістичною ракетою через 20 хвилин після першого влучання. У цей момент співробітник допомагав винести лежачу жінку з палаючої квартири. Каплін зазначив, що працівник втратив близько чотирьох літрів крові, одну нирку та отримав численні поранення легень. Лікарям лікарні Мечникова у Дніпрі вдалося врятувати його життя.

Пошкоджене авто. Фото: Новини.LIVE

Прицільні удари

За словами Капліна, виставка має показати, в яких умовах працюють гуманітарні працівники. В експозиції є фотографії, свідчення та автомобіль, який був уражений під час евакуації. Керівник місії наголосив, що гуманітарне маркування не завжди захищає цивільні автомобілі та працівників допомоги від атак. Частину матеріалів експозиції доповнюють відеоперехоплення, які, за його словами, демонструють обставини ударів.

"На жаль, незважаючи на всі гуманітарні маркування, Росія завдає прицільних ударів по гуманітарних операторах, по гуманітарних місіях і знищує як наші склади, наші офіси, так і нашу техніку", — сказав Каплін.

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що на одному з відео оператор безпілотника бачив цивільну автівку та людей, яких евакуювали. Попри це, по машині завдали удару. Люди, які перебували в автомобілі, загинули.

Жінка фотографує виставку. Фото: Новини.LIVE

Фото з фронту

Фотографії для виставки робили самі співробітники "Проліски" під час евакуацій та роботи на місцях обстрілів. На них зафіксовані події у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Дрон, яким атакували авто. Фото: Новини.LIVE

Серед локацій — Харків, Дружківка, напрямок до Костянтинівки, а також Зюмський напрямок. Автори хотіли показати не лише наслідки атак, а й небезпеку, з якою стикаються працівники під час звичайної допомоги людям.

Знищена техніка. Фото: Новини.LIVE

Один зі співробітників місії розповів, що сам регулярно бере участь в евакуаціях. Він працював на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині та Дніпропетровщині, а також координував евакуаційні команди.

"Це яскравий приклад того, що всі працівники гуманітарних організацій знаходяться в небезпеці", — зазначив Денис Наумов.

Денис Наумов про фото. Фото: Новини.LIVE

За його словами, виставка має допомогти людям краще зрозуміти умови роботи гуманітарних команд і звернути більше уваги на їхню безпеку.

Хвостик від міні. Фото: Новини.LIVE

Робота виставки

В Одесі експозиція працюватиме до 19 вересня. У межах проєкту також відбудеться відкритий показ документального фільму "Костянтинівка. У напівоточенні та на межі". Стрічка показує реальні евакуаційні місії у прифронтовому місті. У фільмі немає постановочних сцен і дикторського тексту — глядачі побачать роботу гуманітарної команди під обстрілами та атаками безпілотників.

Люди на виставці. Фото: Новини.LIVE

Одеса стала сьомим містом, де представили виставку-інсталяцію. До цього її показували, зокрема, у Києві, Ужгороді, Дніпрі та Миколаєві. Надалі експозиція має вирушити до Харкова, Сум, Чернігова та Кривого Рогу. З міркувань безпеки організатори поки не називають усі наступні міста. Загалом вони планують показати виставку та документальний фільм приблизно у 40 містах України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія змінює тактику застосування ударних дронів і шукає нові маршрути для атак. На півдні України вже фіксують такі спроби, зокрема напрямки з Криму. Водночас ворог продовжує використовувати звичайні та реактивні "Шахеди", а Одеса залишається однією з важливих цілей. Погода також впливає на перебіг атак.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни під час масованої атаки на Одещину пошкодили цивільне судно. Ударний безпілотник влучив у морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір", який перебував в одному з портів регіону. Попередньо, люди не постраждали.