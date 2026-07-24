Россия нанесла удар по Одесской области: пострадали женщина и 4-летний ребенок

Здание в огне после нападения. Фото: Одесская областная прокуратура

Россия не прекращает обстреливать Одесскую область. Сегодня ночью под обстрелом оказался Измаильский район. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших — маленький ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

Ночью, 24 июля, российские войска в очередной раз массированно атаковали Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками. В Измаильском районе зафиксированы попадания по жилому сектору и промышленной инфраструктуре. В результате атаки повреждена крыша многоквартирного дома. Также разрушениям подверглись частные дома и легковые автомобили.

В результате обстрела пострадали 4-летний мальчик и 40-летняя женщина. Им на месте оказана медицинская помощь.

Дыра в здании после атаки. Фото: Одесская ОВА

Поврежденное предприятие

Помимо жилой застройки, под ударом оказалась территория одного из предприятий. Там зафиксированы повреждения, однако, по предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Пожары ликвидированы

В результате вражеских ударов возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места и ликвидировали все возгорания. Последствия атаки ещё уточняются.

Пожар в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаке

Воздушную тревогу для юга Одесской области, в частности Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов, объявили 23 июля в 23:47. Сначала Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался в направлении Татарбунаров. В 00:10 стало известно о новых группах беспилотников, направлявшихся в Вилково. Еще через 25 минут появилась информация о БПЛА, летевших курсом на Катлабуг и Сарату.

Первые взрывы в Измаиле прогремели около 00:50. Всего в городе было слышно не менее 12 взрывов. Отбой воздушной тревоги объявили в 01:37.

Удар по Одессе

Ночью также было шумно и в Одессе. В 00:51 объявили тревогу для Одесского, Подольского и Раздельнянского районов. Воздушные силы сообщали об угрозе тактической авиации с Черного моря. Оккупанты направили на город ракеты. К счастью, обошлось без последствий для города. Отбой прозвучал в 01:37.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.

Также Новини.LIVE писали, что из-за атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда часть судовладельцев приостановила заход в украинские порты. За последнюю неделю в Одессе погибли 30 человек, ещё 80 получили ранения. В области пытаются усилить противовоздушную оборону и восстановить полноценную работу морского коридора.