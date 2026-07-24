Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россия вновь атаковала Одесчину: пострадал 4-летний ребенок

Россия вновь атаковала Одесчину: пострадал 4-летний ребенок

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 09:32
Россия нанесла удар по Одесской области: пострадали женщина и 4-летний ребенок
Здание в огне после нападения. Фото: Одесская областная прокуратура

Россия не прекращает обстреливать Одесскую область. Сегодня ночью под обстрелом оказался Измаильский район. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших — маленький ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

Ночью, 24 июля, российские войска в очередной раз массированно атаковали Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками. В Измаильском районе зафиксированы попадания по жилому сектору и промышленной инфраструктуре. В результате атаки повреждена крыша многоквартирного дома. Также разрушениям подверглись частные дома и легковые автомобили.

В результате обстрела пострадали 4-летний мальчик и 40-летняя женщина. Им на месте оказана медицинская помощь.

Удар по Одещині в ніч на 24 липня
Дыра в здании после атаки. Фото: Одесская ОВА

Поврежденное предприятие

Помимо жилой застройки, под ударом оказалась территория одного из предприятий. Там зафиксированы повреждения, однако, по предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Читайте также:

Пожары ликвидированы

В результате вражеских ударов возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места и ликвидировали все возгорания. Последствия атаки ещё уточняются.

Удар по Одещині в ніч на 24 липня
Пожар в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаке

Воздушную тревогу для юга Одесской области, в частности Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов, объявили 23 июля в 23:47. Сначала Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался в направлении Татарбунаров. В 00:10 стало известно о новых группах беспилотников, направлявшихся в Вилково. Еще через 25 минут появилась информация о БПЛА, летевших курсом на Катлабуг и Сарату.

Первые взрывы в Измаиле прогремели около 00:50. Всего в городе было слышно не менее 12 взрывов. Отбой воздушной тревоги объявили в 01:37.

Удар по Одессе

Ночью также было шумно и в Одессе. В 00:51 объявили тревогу для Одесского, Подольского и Раздельнянского районов. Воздушные силы сообщали об угрозе тактической авиации с Черного моря. Оккупанты направили на город ракеты. К счастью, обошлось без последствий для города. Отбой прозвучал в 01:37.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.

Также Новини.LIVE писали, что из-за атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда часть судовладельцев приостановила заход в украинские порты. За последнюю неделю в Одессе погибли 30 человек, ещё 80 получили ранения. В области пытаются усилить противовоздушную оборону и восстановить полноценную работу морского коридора.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации