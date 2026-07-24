РФ атакувала Одещину: постраждали жінка та 4-річна дитина

Будівля у вогні після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Росія не припиняє обстрілювати Одещину. Цієї ночі під ударом опинився Ізмаїльський район. Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. Серед постраждалих — маленька дитина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Вночі, 24 липня, російські війська вкотре масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. В Ізмаїльському районі зафіксували влучання по житловому сектору та промисловій інфраструктурі. Унаслідок атаки пошкоджено дах багатоквартирного будинку. Також руйнувань зазнали приватні оселі та легкові автомобілі.

Унаслідок обстрілу постраждав 4-річний хлопчик та 40-річна жінка. Їм на місці надано медичну допомогу.

Діра в будівлі після атаки. Фото: Одеська ОВА

Пошкоджене підприємство

Крім житлової забудови, під ударом опинилася територія одного з підприємств. Там зафіксували пошкодження, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

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Пожежі ліквідували

Через ворожі удари виникли пожежі. Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували всі займання. Наслідки атаки ще уточнюються.

Пожежа на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу для півдня Одеської області, зокрема Білгород-Дністровського, Ізмаїльського та Болградського районів, оголосили 23 липня о 23:47. Спочатку Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Татарбунарів. О 00:10 стало відомо про нові групи безпілотників, що прямували до Вилкового. Ще через 25 хвилин з'явилася інформація про БпЛА, які летіли курсом на Катлабуг і Сарату.

Перші вибухи в Ізмаїлі пролунали близько 00:50. Загалом у місті було чутно щонайменше 12 вибухів. Відбій повітряної тривоги оголосили о 01:37.

Удар по Одесі

Вночі також було гучно й в Одесі. О 00:51 оголосили тривогу для Одеського, Подільського та Роздільнянського районів. Повітряні сили повідомляли про загрозу тактичної авіації з Чорного моря. Окупанти спрямували на місто ракети. На щастя, обійшлося без наслідків для міста. Відбій пролунав о 01:37.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.

Також Новини.LIVE писали, що через атаки по портовій інфраструктурі та цивільних суднах частина судновласників призупинила заходження в українські порти. За останній тиждень в Одесі загинули 30 людей, ще 80 отримали поранення. В області намагаються посилити протиповітряну оборону та відновити повноцінну роботу морського коридору.