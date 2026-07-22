Атака дронами на Одесу: двоє постраждалих, є руйнування

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Одеса знову опинилася під російською атакою, яка залишила після себе руйнування та постраждалих. Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий житловий будинок, де в момент удару перебували люди. Мешканцям довелося вибиратися з пошкоджених квартир через вікна, адже двері виявилися заблокованими. За попередніми даними, травм зазнали двоє людей.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з мешканцями будинку.

Порятунок через вікно

30-річна Юлія в момент удару була вдома зі своїм 11-річним сином. Вони лежали на ліжку, коли почули вибух і побачили, як почала сипатися стеля. Вийти через двері не вдалося, тому після того, як стало трохи тихіше, жінка вирішила вибиратися разом із дитиною через вікно.

Руйнації біля будинку. Фото: Новини.LIVE

За її словами, навколо був густий дим, а з коридору долинув звук скла та уламків, що падали. Найбільше Юлію налякав крик сина, який останні два тижні особливо гостро реагував на повітряні тривоги. Спочатку жінка винесла дитину, а потім повернулася до квартири, щоб забрати тварин.

"Ми вибралися через вікно, бо двері були заблоковані. Я винесла сина, а потім повернулася за тваринами. Забрала двох сусідських собак і свою кішку Люсю. Найстрашніше було чути крик дитини та бачити дим, але головне, що всі залишилися живі", — розповіла Юлія.

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Юлія про атаку. Фото: Новини.LIVE

Кімната Юлії. Фото: Новини.LIVE

Жінка каже, що вони з сином вибігали з будинку майже без речей — у тому, в чому спали. Після вибуху в квартирі почалася пожежа, а стеля та вікна були пошкоджені. За словами Юлії, дивом основні уламки не впали просто на ліжко, де вони перебували в момент удару.

Люди біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Двері винесло вибухом

Ще один мешканець пошкодженого будинку, В'ячеслав, дізнався про удар від сусіда, який зателефонував йому з роботи. Чоловік приїхав перевірити квартиру та побачив, що вибуховою хвилею пошкодило броньовані двері й вибило частину вікна. У квартирі також обвалилася стеля на кухні.

"Сусід подзвонив із роботи й сказав, щоб я приїхав подивитися, бо там двері винесло. Броньовані двері вибило всередину квартири, а на кухні обвалилася стеля. Загалом пошкодження є, але могло бути набагато гірше", — розповів В'ячеслав.

В'ячеслав про вошкодження. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару. Фото: Новини.LIVE

Пошукові роботи

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, а також пошкоджено гаражі з боксами, де знаходилися автомобілі. Дві машини знищені повністю, ще щонайменше сім транспортних засобів пошкоджені.

Парковка біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, є інформація, що під завалами може перебувати ще одна людина, тому рятувальники проводять пошукові роботи. Вона зазначила, що ця людина може перебувати в іншому місці, оскільки не виходить на зв'язок, однак рятувальники мають переконатися, чи справді вона знаходиться під завалами.

"Пошукові роботи тривають. Будемо сподіватися, що людина вийде на зв'язок і її тут немає. Але поки ми не впевнимося, що під завалами нікого немає, пошуки продовжуватимуться", — розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Речниця ДСНС про роботу рятувальників. Фото: Новини.LIVE

Вона також додала, що роботу рятувальників ускладнюють повторні сигнали повітряної тривоги. Під час тривог фахівцям доводиться залишати місце події та переходити в укриття. Після відбою вони одразу повертаються до роботи.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

Надзвичайники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Є постраждалі

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей — 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено двоповерховий житловий будинок та територію станції технічного обслуговування. На місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки та допомагають людям. Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вдень, 21 липня, завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в історичному центрі міста, автомобілі та приватний будинок в Одеському районі. Попередньо, двоє людей постраждали, їх доправили до лікарні. Також через атаку без води тимчасово залишився Чорноморськ.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вночі та на світанку знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка. Також виникли пожежі, є руйнування та пошкодження газопроводу.