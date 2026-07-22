Атака дронов на Одессу: двое пострадавших, есть разрушения

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Одесса вновь подверглась российской атаке, которая привела к разрушениям и жертвам. Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный жилой дом, где в момент удара находились люди. Жильцам пришлось выбираться из поврежденных квартир через окна, поскольку двери оказались заблокированными. По предварительным данным, травмы получили два человека.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с жильцами дома.

Спасение через окно

30-летняя Юлия в момент удара была дома со своим 11-летним сыном. Они лежали на кровати, когда услышали взрыв и увидели, как начал сыпаться потолок. Выйти через дверь не удалось, поэтому, когда стало немного тише, женщина решила выбраться вместе с ребенком через окно.

Разрушения возле дома. Фото: Новини.LIVE

По её словам, вокруг был густой дым, а из коридора доносился звук разбивающегося стекла и падающих обломков. Больше всего Юлию напугал крик сына, который последние две недели особенно остро реагировал на воздушные тревоги. Сначала женщина вынесла ребенка, а затем вернулась в квартиру, чтобы забрать животных.

"Мы выбрались через окно, потому что двери были заблокированы. Я вынесла сына, а потом вернулась за животными. Забрала двух соседских собак и свою кошку Люсю. Самое страшное было слышать крик ребенка и видеть дым, но главное, что все остались живы", — рассказала Юлия.

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Юлия об атаке. Фото: Новини.LIVE

Комната Юлии. Фото: Новини.LIVE

Женщина говорит, что они с сыном выбегали из дома почти без вещей — в том, в чём спали. После взрыва в квартире начался пожар, а потолок и окна были повреждены. По словам Юлии, чудом основные обломки не упали прямо на кровать, где они находились в момент удара.

Люди возле дома. Фото: Новини.LIVE

Дверь вынесло взрывом

Еще один житель поврежденного дома, Вячеслав, узнал о взрыве от соседа, который позвонил ему с работы. Мужчина приехал проверить квартиру и увидел, что взрывная волна повредила бронированную дверь и выбила часть окна. В квартире также обрушился потолок на кухне.

"Сосед позвонил с работы и сказал, чтобы я приехал посмотреть, потому что там дверь вынесло. Бронированную дверь выбило внутрь квартиры, а на кухне обрушился потолок. В целом повреждения есть, но могло быть гораздо хуже", — рассказал Вячеслав.

Вячеслав о повреждениях. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара. Фото: Новини.LIVE

Поисковые работы

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки. Частично разрушен двухэтажный жилой дом, а также повреждены гаражи с боксами, где находились автомобили. Две машины уничтожены полностью, еще как минимум семь транспортных средств повреждены.

Парковка возле дома. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

По словам пресс-секретаря ГСЧС Марины Авериной, есть информация, что под завалами может находиться еще один человек, поэтому спасатели проводят поисковые работы. Она отметила, что этот человек может находиться в другом месте, поскольку не выходит на связь, однако спасатели должны убедиться, действительно ли он находится под завалами.

"Поисковые работы продолжаются. Будем надеяться, что человек выйдет на связь и его здесь нет. Но пока мы не убедимся, что под завалами никого нет, поиски будут продолжаться", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Пресс-секретарь ГСЧС о работе спасателей. Фото: Новини.LIVE

Она также добавила, что работу спасателей затрудняют повторные сигналы воздушной тревоги. Во время тревог специалистам приходится покидать место происшествия и укрываться. После отбоя они сразу же возвращаются к работе.

Спасатели расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники чрезвычайных служб на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека — 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказали необходимую медицинскую помощь. В результате попадания беспилотника поврежден двухэтажный жилой дом и территория станции технического обслуживания. На месте работают соответствующие службы, которые фиксируют последствия атаки и помогают людям. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Россия днем 21 июля нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки поврежден жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, двое человек пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки временно остался без воды Черноморск.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия ночью и на рассвете вновь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также возникли пожары, имеются разрушения и повреждения газопровода.