Мост через реку Миус. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

На территории России поврежден мост через реку Миус, который является частью сухопутного маршрута в оккупированный Крым. Переправа пострадала в результате атаки беспилотников в Ростовской области ночью 7 ноября. Спутниковые снимки подтверждают разрушение дорожного полотна. Из-за этого было остановлено движение по одной из ключевых трасс, по которой россияне перевозят военные грузы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговую группу "Крымского ветра".

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Сообщение о последствиях удара. Фото: скриншот из Telegram

Что известно о повреждении моста

В Неклиновском районе Ростовской области после атаки беспилотников поврежден мост через реку Миус. По сообщениям российских властей, разрушение вызвало падение обломков высокоточного БПЛА. Также повреждения получили два гусеничных крана. Российская сторона временно приостановила движение транспорта через этот участок.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила, что повреждения переправы подтверждают спутниковые снимки. На них видны разрушения дорожного полотна. Кроме того, ещё днём 8 ноября на месте продолжался пожар. Масштабы повреждений моста и сроки возобновления движения пока неизвестны.

Спутниковый снимок последствий. Фото: Крымский ветер

Значение переправы

Мост через реку Миус расположен на трассе Р-280 "Новороссия". Она соединяет Ростовскую область с временно оккупированными Мариуполем, Бердянском и Мелитополем, а также ведет в Крым. Эта магистраль является частью сухопутного коридора России на оккупированный полуостров. С весны 2025 года её активно используют для перевозки топлива, военных грузов и обеспечения российской группировки в Приазовье и Крыму.

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Трасса также стала альтернативой Керченскому мосту, который неоднократно подвергался атакам. Поэтому повреждение переправы через Миус может осложнить российскую военную логистику на этом направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия усиливает защиту Крымского моста и стягивает к нему дополнительные силы противовоздушной обороны. Оккупанты также пытаются защитить сооружение от атак с моря. Для этого враг использует различные средства охраны и постоянно меняет систему обороны. Большинство таких мер россияне принимают после предыдущих украинских ударов.

Также Новини.LIVE писали, что в Чёрном море постепенно меняется ситуация из-за украинских ударов по военным объектам России. Под удар попадают не только цели в оккупированном Крыму, но и предприятия военно-промышленного комплекса далеко в тылу РФ. В то же время российская авиация продолжает представлять угрозу для украинских сил.