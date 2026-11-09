Міст через річку Міус. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

На території Росії пошкоджено міст через річку Міус, який є частиною сухопутного маршруту до окупованого Криму. Переправа постраждала після атаки безпілотників у Ростовській області вночі 7 листопада. Супутникові знімки підтверджують руйнування дорожнього полотна. Через це зупиняли рух однією з ключових трас, якою росіяни перевозять військові вантажі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторгову групу "Кримського вітру".

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Повідомлення про наслідки удару. Фото: скриншот із Telegram

Що відомо про ураження мосту

У Неклинівському районі Ростовської області після атаки безпілотників пошкоджено міст через річку Міус. За повідомленнями російської влади, руйнування спричинило падіння уламків високоточного БпЛА. Також пошкоджень зазнали два гусеничні крани. Російська сторона тимчасово зупиняла рух транспорту через цю ділянку.

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомила, що пошкодження переправи підтверджують супутникові знімки. На них видно руйнування дорожнього полотна. Крім того, ще вдень 8 листопада на місці продовжувалася пожежа. Масштаби пошкоджень мосту та строки відновлення руху поки невідомі.



Супутниковий знімок наслідків. Фото: Кримський вітер

Значення переправи

Міст через річку Міус розташований на трасі Р-280 "Новоросія". Вона з'єднує Ростовську область із тимчасово окупованими Маріуполем, Бердянськом і Мелітополем, а також веде до Криму. Ця магістраль є частиною сухопутного коридору Росії на окупований півострів. Із весни 2025 року її активно використовують для перевезення пального, військових вантажів та забезпечення російського угруповання в Приазов'ї й Криму.

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Траса також стала альтернативою Керченському мосту, який неодноразово зазнавав атак. Тому пошкодження переправи через Міус може ускладнити російську військову логістику на цьому напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія посилює захист Кримського мосту та стягує до нього додаткові сили протиповітряної оборони. Окупанти також намагаються захистити споруду від атак із моря. Для цього ворог використовує різні засоби охорони та постійно змінює систему оборони. Більшість таких заходів росіяни запроваджують після попередніх українських ударів.

Також Новини.LIVE писали, що у Чорному морі поступово змінюється ситуація через українські удари по військових об'єктах Росії. Під удар потрапляють не лише цілі в окупованому Криму, а й підприємства військово-промислового комплексу далеко в тилу РФ. Водночас російська авіація продовжує становити загрозу для українських сил.