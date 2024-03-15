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Движение к границам Одесчины затруднено — пробки на международных трассах

15 марта 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение к границам Одесчины затруднено — пробки на международных трассах
Очередь из автомобилей. Фото иллюстративное: t.me/kolejki_granica_PL_UA
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На международной трассе Одесса — Рени по состоянию на вечер 15 марта наблюдаются значительные пробки на нескольких участках. До Молдавской границы существует скопление машин на выезде из областного центра. На юге региона наблюдаются пробки, однако они не оказывают существенного влияния на время путешествия в Румынию.

Об этом Новинии.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также большое скопление машин в пределах Маяков, Нижнеднестровского природного парка и на КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет в пятницу вечером около полутора часов.

Движение к границам Одесчины затруднено — пробки на международных трассах - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах населенных пунктов Сарата и Новосельское. Дорога к дунайской границе займет в пятницу вечером около 4 часов 30 минут.

Движение к границам Одесчины затруднено — пробки на международных трассах - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Ранее мы писали, что стоимость горючего на автозаправочных станциях за последние сутки снова выросла. По состоянию на 15 марта больше всего подорожал бензин марки А-92 — сейчас он стоит на 20 копеек больше по сравнению с предыдущим днем. Другие виды горючего, кроме автогаза, также выросли в цене, однако не столь существенно.

Больше об авто

Также мы писали, что в апреле вступают в силу изменения в ПДД. На машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

Добавим, что цены на летнюю резину для автомобилей неприятно удивляют водителей. Поэтому следует рассмотреть компромиссные варианты сезонных покрышек с относительно умеренной стоимостью, которые получили приличные оценки разных независимых европейских рейтингов.

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