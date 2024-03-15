Рух до кордонів Одещини ускладнений — затори на міжнародних трасах
На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на вечір 15 березня спостерігаються значні затори на декількох ділянках. До Молдовського кордону наразі існує скупчення машин на виїзді з обласного центру. На півдні регіону спостерігаються затори, проте вони несуттєво впливають на час подорожі до Румунії.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення машин у межах Маяків, Нижньодністровського природного парку та на КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме в п'ятницю увечері близько півтори години.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах населених пунктів Сарата та Новосільське. Подорож до дунайського кордону триватиме в п'ятницю вечором близько 4 годин 30 хвилин.
Ціни на пальне
Раніше ми писали, що вартість пального на автозаправних станціях за останню добу знову зросла. Станом на 15 березня найбільше здорожчав бензин марки А-92 — наразі він коштує на 20 копійок більше у порівнянні з попереднім днем. Інші види пального, окрім автогазу, також зросли в ціні, проте не так суттєво.
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Також ми писали, що у квітні набувають чинності зміни до ПДР. На машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".
Додамо, що ціни на літню гуму для автомобілів неприємно вражають водіїв. Тому варто розглянути компромісні варіанти сезонних покришок з відносно помірною вартістю, які отримали пристойні оцінки різних незалежних європейських рейтингів.
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