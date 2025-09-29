Пробки на трассе Одесса-Рени 29 сентября: осложнения движения возле границы с Молдовой

Машины на границе. Фото: Государственная пограничная служба

Сегодня, 29 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой наблюдаются пробки. Проблемы с движением возникают лишь на отдельных участках дороги. Зато маршрут к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая очередь автомобилей. Задержки фиксируются вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время поездки до границы превышает один час.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Сегодняшняя поездка до дунайской границы продлится более 3,5 часа, поэтому движение для водителей будет свободным.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Пробки на пути к Рени отсутствуют — движение транспорта проходит свободно, очередей вблизи границы не зафиксировано. Поездка займет более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали без какой бумажки украинцы не попадут в Молдову. Также мы писали о штрафах за превышение скорости в странах Европы.