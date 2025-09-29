Затори на трасі Одеса–Рені 29 вересня: ускладнення руху біля кордону з Молдовою

Автівки на кордоні. Фото: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 29 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникають лише на окремих ділянках дороги. Натомість маршрут до кордону з Румунією на півдні Одеської області залишається вільним і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика черга автомобілів. Затримки фіксуються поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час поїздки до кордону перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 3,5 години, тож рух для водіїв буде вільним.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Затори на шляху до Рені відсутні — рух транспорту проходить вільно, черг поблизу кордону не зафіксовано. Поїздка займе більше 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли без якого папірця українці не потраплять до Молдови. Також ми писали про те, які штрафи за перевищення швидкості у країнах Європи.