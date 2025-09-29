Затори на трасі Одеса–Рені 29 вересня: ускладнення руху біля кордону з Молдовою

Рух до Молдови ускладено — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 29 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникають лише на окремих ділянках дороги. Натомість маршрут до кордону з Румунією на півдні Одеської області залишається вільним і без затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика черга автомобілів. Затримки фіксуються поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час поїздки до кордону перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 3,5 години, тож рух для водіїв буде вільним.
Затори на Рені
Затори на шляху до Рені відсутні — рух транспорту проходить вільно, черг поблизу кордону не зафіксовано. Поїздка займе більше 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.
