Україна
Рух до Молдови ускладено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Рух до Молдови ускладено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 15:07
Затори на трасі Одеса–Рені 29 вересня: ускладнення руху біля кордону з Молдовою
Автівки на кордоні. Фото: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 29 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникають лише на окремих ділянках дороги. Натомість маршрут до кордону з Румунією на півдні Одеської області залишається вільним і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика черга автомобілів. Затримки фіксуються поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час поїздки до кордону перевищує одну годину.

Затори по дорозі до кордону
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів немає. Сьогоднішня поїздка до дунайського кордону триватиме понад 3,5 години, тож рух для водіїв буде вільним.

Затори по дорозі до кордону
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Затори на шляху до Рені відсутні — рух транспорту проходить вільно, черг поблизу кордону не зафіксовано. Поїздка займе більше 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори по дорозі до кордону
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли без якого папірця українці не потраплять до Молдови. Також ми писали про те, які штрафи за перевищення швидкості у країнах Європи.

Одеса авто Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
