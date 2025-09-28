Відео
Україна
Одесити не потраплять до Молдови без цього папірця — нововведення

Одесити не потраплять до Молдови без цього папірця — нововведення

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 18:41
В’їзд до Молдови для українців: нові правила у жовтні 2025 року
Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні з Молдовою почали діяти нові правила для водіїв. Тепер без довідки про технічний стан автомобіля прикордонники просто розвертають назад. Вимога стосується і легковиків, і вантажівок. Тим, хто планує подорож, радять заздалегідь зібрати всі документи, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат справності авто

Відтепер для перетину кордону з Молдовою потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля. Це обов’язковий документ, який підтверджує, що транспортний засіб справний та безпечний для руху. Якщо довідки немає — навіть ідеально справну машину не пропустять.

Сертифікат можна отримати лише після перевірки авто на сертифікованій СТО. Там фахівці оцінюють гальма, світло, вихлопи та інші технічні показники. Без офіційного підтвердження машина вважається непридатною для в’їзду.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, на кордоні перевірятимуть і стандартні документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт,
  • посвідчення водія (краще — міжнародного зразка),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка,
  • оплачена віньєтка — дорожній збір Молдови.

Якщо ви подорожуєте з дитиною, обов’язково мати її паспорт або свідоцтво про народження. У разі поїздки лише з одним із батьків або іншими родичами знадобиться нотаріально завірена згода на виїзд.

Також у Молдові діє суворий контроль на ввезення речей. Заборонено провозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення, м’ясні та молочні продукти, мед, саджанці без документів. За порушення — конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, Румунія також змінила правила перетину кордону для українських водіїв, без довідки про технічний стан автомобіля прикордонники розвертають назад. Також ми писали, як українцям перетнути кордон з Молдовою без штрафів.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
