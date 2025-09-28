Відео
Атака РФ на Київ — кількість загиблих зросла
Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнено

Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнено

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 09:40
Черги на кордоні з Молдовою 28 вересня 2025
Машини в черзі на виїзд до Молдови. Фото: кадр з відео

Зранку 28 вересня на трасі Одеса-Рені та на кордоні з Молдовою знову з’явилися затори. Найбільше проблем — на напрямку до Паланки, де дорога може затягнутися більш ніж на годину. Тим часом рух у бік Румунії поки вільний, але на трасі М-15 все ж є ділянки з ускладненням.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Водії, які прямують до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", вже зіштовхнулися з чергами. У районі Маяків та на під’їзді до КПП дорога "почервоніла" на картах, що означає повільний рух. Сьогодні подорож у бік Паланки триватиме понад годину, а на самому кордоні водіям доведеться вистояти ще й чергу.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Не краща ситуація й на півдні Одеської області. На міжнародній трасі М-15, що веде до пункту пропуску в Орлівці, фіксують скупчення транспорту біля Сарати, а також у районах сіл Холмське та Утконосівка. Тут подорож може розтягнутися більш ніж на чотири години.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Для тих, хто планує швидше дістатися до дунайського кордону, є й альтернативний маршрут. Він проходить майже повністю територією Молдови та дозволяє оминути перевантажені ділянки.

Нагадаємо, міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати, проєкт передбачає будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури. Також ми повідомляли, що з жовтня в ЄС змінять правила перетину кордону для громадян України.

Одеса Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
