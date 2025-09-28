Видео
Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — выезд в Молдову затруднен

Пробки на трассе Одесса-Рени — выезд в Молдову затруднен

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 09:40
Очереди на границе с Молдовой 28 сентября 2025 года
Машины в очереди на выезд в Молдову. Фото: кадр из видео

Утром 28 сентября на трассе Одесса-Рени и на границе с Молдовой снова появились пробки. Больше всего проблем — на направлении к Паланки, где дорога может затянуться более чем на час. Тем временем движение в сторону Румынии пока свободно, но на трассе М-15 все же есть участки с осложнением.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланке

Водители, которые направляются к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", уже столкнулись с очередями. В районе Маяков и на подъезде к КПП дорога "покраснела" на картах, что означает медленное движение. Сегодня путешествие в сторону Паланки продлится более часа, а на самой границе водителям придется выстоять еще и очередь.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Не лучше ситуация и на юге Одесской области. На международной трассе М-15, ведущей к пункту пропуска в Орловке, фиксируют скопление транспорта возле Сараты, а также в районах сел Холмское и Утконосовка. Здесь путешествие может растянуться более чем на четыре часа.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Для тех, кто планирует быстрее добраться до дунайской границы, есть и альтернативный маршрут. Он проходит почти полностью по территории Молдовы и позволяет обойти перегруженные участки.

Напомним, международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать, проект предусматривает строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры. Также мы сообщали, что с октября в ЕС изменят правила пересечения границы для граждан Украины.

Одесса Молдова Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
