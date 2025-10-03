Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени

Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 15:02
Пробки на трассе Одесса-Рени 3 октября: затруднено движение до границы с Молдовой, свободный проезд в Румынию
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня, 3 октября на трассе Одесса-Рени по направлению к пограничным пунктам с Молдовой наблюдаются пробки. Проблемы с движением возникли только на отдельных участках дороги. Зато на юге Одесской области путь к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки к Молдове

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая задержка из-за автомобильной очереди. Пробки зафиксированы вблизи самого КПП и на выезде из Одессы. Время пребывания в пути к границе превышает один час.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок сегодня нет. Проезд до границы займет примерно 4 часа. Поэтому водители могут рассчитывать на свободное движение.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На направлении к КПП в Рени пробок нет — движение автомобилей свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка займет более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через соседнюю страну.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, сколько платят украинцы за техосмотр авто в Польше. Также мы писали о том, какие пять подержанных машин никогда не ломаются.

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации