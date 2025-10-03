Пробки на трассе Одесса-Рени 3 октября: затруднено движение до границы с Молдовой, свободный проезд в Румынию

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня, 3 октября на трассе Одесса-Рени по направлению к пограничным пунктам с Молдовой наблюдаются пробки. Проблемы с движением возникли только на отдельных участках дороги. Зато на юге Одесской области путь к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки к Молдове

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая задержка из-за автомобильной очереди. Пробки зафиксированы вблизи самого КПП и на выезде из Одессы. Время пребывания в пути к границе превышает один час.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки пробок сегодня нет. Проезд до границы займет примерно 4 часа. Поэтому водители могут рассчитывать на свободное движение.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На направлении к КПП в Рени пробок нет — движение автомобилей свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка займет более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через соседнюю страну.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, сколько платят украинцы за техосмотр авто в Польше. Также мы писали о том, какие пять подержанных машин никогда не ломаются.