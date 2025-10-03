Затори на трасі Одеса–Рені 3 жовтня: ускладнений рух до кордону з Молдовою, вільний проїзд до Румунії

Автівки у черзі на КПП. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні, 3 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку до прикордонних пунктів з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникли тільки на окремих ділянках дороги. Натомість на півдні Одеської області шлях до кордону з Румунією проходить без ускладнень і затримок.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через автомобільну чергу. Затори зафіксовані поблизу самого КПП та на виїзді з Одеси. Час перебування в дорозі до кордону перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів сьогодні немає. Проїзд до кордону займе приблизно 4 години. Тож водії можуть розраховувати на вільний рух.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На напрямку до КПП в Рені заторів немає — рух автомобілів вільний, скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка займе понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

