Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:02
Затори на трасі Одеса–Рені 3 жовтня: ускладнений рух до кордону з Молдовою, вільний проїзд до Румунії
Автівки у черзі на КПП. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні, 3 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку до прикордонних пунктів з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникли тільки на окремих ділянках дороги. Натомість на півдні Одеської області шлях до кордону з Румунією проходить без ускладнень і затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через автомобільну чергу. Затори зафіксовані поблизу самого КПП та на виїзді з Одеси. Час перебування в дорозі до кордону перевищує одну годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів сьогодні немає. Проїзд до кордону займе приблизно 4 години. Тож водії можуть розраховувати на вільний рух.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На напрямку до КПП в Рені заторів немає — рух автомобілів вільний, скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка займе понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки платять українці за техогляд авто в Польщі. Також ми писали про те, які п’ять вживаних машин ніколи не ламаються.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації