Затори на трасі Одеса–Рені 3 жовтня: ускладнений рух до кордону з Молдовою, вільний проїзд до Румунії

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 3 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку до прикордонних пунктів з Молдовою спостерігаються затори. Проблеми з рухом виникли тільки на окремих ділянках дороги. Натомість на півдні Одеської області шлях до кордону з Румунією проходить без ускладнень і затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через автомобільну чергу. Затори зафіксовані поблизу самого КПП та на виїзді з Одеси. Час перебування в дорозі до кордону перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки заторів сьогодні немає. Проїзд до кордону займе приблизно 4 години. Тож водії можуть розраховувати на вільний рух.
Затори на Рені
На напрямку до КПП в Рені заторів немає — рух автомобілів вільний, скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка займе понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну.
