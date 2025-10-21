Трафик на трассе Одесса-Рени 21 октября: осложнения в сторону Молдовы, проезд в Румынию свободный

Очереди перед КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 21 октября, движение на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой затруднено из-за задержек на отдельных участках дороги. Водителям рекомендуют учитывать возможное увеличение времени в пути. В то же время проезд в Румынию остается открытым и без проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Самые серьезные задержки зафиксированы вблизи Нижнеднестровского парка, также затруднено движение и на выезде из Одессы. Время в пути до границы сейчас превышает один час. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

До Орловки движение автомобилей свободное. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет менее 4 часов. Поэтому водители могут спокойно отправляться к КПП.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени после КПП "Паланка" движение проходит без пробок, транспорт курсирует свободно. Ориентировочное время в пути составляет более 4 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, стоит ли покупать подержанный BMW X5 и что водителям стоит знать об авто. Также мы писали о причинах, по которым авто "сжирают" больше топлива.