Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени

Движение в Молдову затруднено — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:25
обновлено: 15:13
Трафик на трассе Одесса-Рени 21 октября: осложнения в сторону Молдовы, проезд в Румынию свободный
Очереди перед КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 21 октября, движение на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой затруднено из-за задержек на отдельных участках дороги. Водителям рекомендуют учитывать возможное увеличение времени в пути. В то же время проезд в Румынию остается открытым и без проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Самые серьезные задержки зафиксированы вблизи Нижнеднестровского парка, также затруднено движение и на выезде из Одессы. Время в пути до границы сейчас превышает один час.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

До Орловки движение автомобилей свободное. Сегодня примерное время путешествия до дунайской границы составляет менее 4 часов. Поэтому водители могут спокойно отправляться к КПП.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На дороге в Рени после КПП "Паланка" движение проходит без пробок, транспорт курсирует свободно. Ориентировочное время в пути составляет более 4 часов.

Затори по дорозі до Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, стоит ли покупать подержанный BMW X5 и что водителям стоит знать об авто. Также мы писали о причинах, по которым авто "сжирают" больше топлива.

Одесса граница КПП авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации