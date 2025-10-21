Відео
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:25
Оновлено: 15:13
Трафік на трасі Одеса–Рені 21 жовтня: ускладнення в бік Молдови, проїзд до Румунії вільний
Черги перед КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 21 жовтня, рух на трасі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою ускладнений через затримки на окремих ділянках дороги. Водіям рекомендують враховувати можливе збільшення часу в дорозі. Водночас проїзд до Румунії залишається відкритим і без проблем.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Найсерйозніші затримки зафіксовані поблизу Нижньодністровського парку, також ускладнено рух і на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону зараз перевищує одну годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

До Орлівки рух автомобілів вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить менше 4 годин. Тому водії можуть спокійно вирушати до КПП.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На дорозі до Рені після КПП "Паланка" рух проходить без заторів, транспорт курсує вільно. Орієнтовний час у дорозі становить понад 4 години.

Затори по дорозі до Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Одеса кордон КПП авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
