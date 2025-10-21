Трафік на трасі Одеса–Рені 21 жовтня: ускладнення в бік Молдови, проїзд до Румунії вільний

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені
У понеділок, 21 жовтня, рух на трасі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою ускладнений через затримки на окремих ділянках дороги. Водіям рекомендують враховувати можливе збільшення часу в дорозі. Водночас проїзд до Румунії залишається відкритим і без проблем.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Найсерйозніші затримки зафіксовані поблизу Нижньодністровського парку, також ускладнено рух і на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону зараз перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
До Орлівки рух автомобілів вільний. Сьогодні приблизний час подорожі до дунайського кордону становить менше 4 годин. Тому водії можуть спокійно вирушати до КПП.
Затори на Рені
На дорозі до Рені після КПП "Паланка" рух проходить без заторів, транспорт курсує вільно. Орієнтовний час у дорозі становить понад 4 години.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи варто купувати вживаний BMW X5 та що водіям варто знати про авто. Також ми писали про причини, через які авто "зжирають" більше пального.
Читайте Новини.LIVE!