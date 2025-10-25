Задержки на трассе Одесса-Рени 25 октября: что нужно знать водителям

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Утром в субботу, 25 октября, на трассе Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках пути. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать поездку с запасом времени. Зато движение в направлении румынской границы проходит беспрепятственно и без остановок.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются локальные пробки. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути к границе сейчас более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автотранспорта в направлении Орловки происходит без остановок и задержек. Сегодня ориентировочная продолжительность поездки до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Водителям рекомендуют учитывать это время при планировании дороги и смело отправляться к границе. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через Молдову.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На трассе в Рени движение транспорта проходит равномерно, без пробок или трудностей. Сейчас ориентировочная продолжительность поездки составляет чуть более 4 часов. Также в Рени можно попасть через Молдову.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

