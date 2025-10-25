Затримки на трасі Одеса–Рені 25 жовтня: що потрібно знати водіям

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені
Вранці у суботу, 25 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках шляху. Водіям радять враховувати можливі затори і планувати поїздку з запасом часу. Натомість рух у напрямку румунського кордону проходить безперешкодно та без зупинок.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Час у дорозі до кордону зараз понад годину.
Затори до Орлівки
Рух автотранспорту в напрямку Орлівки відбувається без зупинок і затримок. Сьогодні орієнтовна тривалість поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Водіям рекомендують враховувати цей час при плануванні дороги та сміливо вирушати до кордону. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через Молдову.
Затори на Рені
На трасі до Рені рух транспорту проходить рівномірно, без жодних заторів чи труднощів. Наразі орієнтовна тривалість поїздки становить трохи більше 4 годин. Також до Рені можна потрапити через Молдову.
