Затримки на трасі Одеса–Рені 25 жовтня: що потрібно знати водіям

Вранці у суботу, 25 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках шляху. Водіям радять враховувати можливі затори і планувати поїздку з запасом часу. Натомість рух у напрямку румунського кордону проходить безперешкодно та без зупинок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються локальні затори. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Час у дорозі до кордону зараз понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки відбувається без зупинок і затримок. Сьогодні орієнтовна тривалість поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Водіям рекомендують враховувати цей час при плануванні дороги та сміливо вирушати до кордону. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через Молдову.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На трасі до Рені рух транспорту проходить рівномірно, без жодних заторів чи труднощів. Наразі орієнтовна тривалість поїздки становить трохи більше 4 годин. Також до Рені можна потрапити через Молдову.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

