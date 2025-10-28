Задержки на трассе Одесса-Рени в сторону границы с Молдовой 28 октября: актуальная информация для водителей

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 28 октября, на участке трассы Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, возникли задержки из-за неблагоприятных условий на дороге. На отдельных отрезках движение замедлено, поэтому водителям рекомендуют учитывать возможность пробок и планировать время поездок с резервом. В то же время движение в направлении румынской границы пока проходит беспрепятственно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

На маршруте к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" на выезде из Одессы образовались значительные пробки. Также наблюдаются менее интенсивные задержки вблизи Нижнеднестровского парка недалеко от границы. В результате проезд к границе может занять около полутора часов. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Автомобильное движение в направлении Орловки пока проходит без пробок или задержек. Ориентировочное время путешествия до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который преимущественно пролегает через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Трафик на дороге в город Рени движется без пробок и задержек. Сейчас примерное время путешествия составляет чуть более четырех часов. Кроме того, доступен альтернативный путь, проходящий через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что Mitsubishi рассматривает выпуск дешевой модели авто до 20 000 долларов. Также мы писали о том, сколько служит вариаторная коробка передач Toyota.