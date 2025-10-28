Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:08
Оновлено: 15:00
Затримки на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою 28 жовтня: актуальна інформація для водіїв
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вівторок, 28 жовтня, на ділянці траси Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, виникли затримки через несприятливі умови на дорозі. На окремих відрізках рух уповільнений, тому водіям рекомендують враховувати можливість заторів та планувати час поїздок з резервом. Водночас рух у напрямку румунського кордону наразі проходить безперешкодно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на виїзді з Одеси утворилися значні затори. Також спостерігаються менш інтенсивні затримки поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. В результаті проїзд до кордону може зайняти близько півтори години.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Автомобільний рух у напрямку Орлівки наразі проходить без жодних заторів чи затримок. Орієнтовний час подорожі до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин. Також можна скористатися альтернативним маршрутом, який переважно пролягає через територію Молдови.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Трафік на дорозі до міста Рені рухається без заторів і затримок. Наразі приблизний час подорожі складає трохи більше чотирьох годин. Крім того, доступний альтернативний шлях, що проходить через територію Молдови.

Затори до Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Mitsubishi розглядає випуск дешевої моделі авто до 20 000 доларів. Також ми писали про те, скільки служить варіаторна коробка передач Toyota.

Одеса КПП авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації