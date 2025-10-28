Затримки на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою 28 жовтня: актуальна інформація для водіїв

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вівторок, 28 жовтня, на ділянці траси Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, виникли затримки через несприятливі умови на дорозі. На окремих відрізках рух уповільнений, тому водіям рекомендують враховувати можливість заторів та планувати час поїздок з резервом. Водночас рух у напрямку румунського кордону наразі проходить безперешкодно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на виїзді з Одеси утворилися значні затори. Також спостерігаються менш інтенсивні затримки поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. В результаті проїзд до кордону може зайняти близько півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Автомобільний рух у напрямку Орлівки наразі проходить без жодних заторів чи затримок. Орієнтовний час подорожі до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин. Також можна скористатися альтернативним маршрутом, який переважно пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Трафік на дорозі до міста Рені рухається без заторів і затримок. Наразі приблизний час подорожі складає трохи більше чотирьох годин. Крім того, доступний альтернативний шлях, що проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

