Затримки на трасі Одеса–Рені в бік кордону з Молдовою 28 жовтня: актуальна інформація для водіїв

У вівторок, 28 жовтня, на ділянці траси Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, виникли затримки через несприятливі умови на дорозі. На окремих відрізках рух уповільнений, тому водіям рекомендують враховувати можливість заторів та планувати час поїздок з резервом. Водночас рух у напрямку румунського кордону наразі проходить безперешкодно.
Затори до Молдови
На маршруті до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на виїзді з Одеси утворилися значні затори. Також спостерігаються менш інтенсивні затримки поблизу Нижньодністровського парку неподалік кордону. В результаті проїзд до кордону може зайняти близько півтори години.
Затори до Орлівки
Автомобільний рух у напрямку Орлівки наразі проходить без жодних заторів чи затримок. Орієнтовний час подорожі до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин. Також можна скористатися альтернативним маршрутом, який переважно пролягає через територію Молдови.
Затори на Рені
Трафік на дорозі до міста Рені рухається без заторів і затримок. Наразі приблизний час подорожі складає трохи більше чотирьох годин. Крім того, доступний альтернативний шлях, що проходить через територію Молдови.
